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۲۶ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۴۵

دادستان کرمان:

قاچاق سلاح از مرزهای غربی به کرمان/قاچاقچیان دستگیر شدند

قاچاق سلاح از مرزهای غربی به کرمان/قاچاقچیان دستگیر شدند

کرمان - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از انهدام یک باند قاچاق سلاح، مهمات و مشروبات الکلی در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دادخدا سالاری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شناسایی یک باند قاچاق سلاح، مهمات و مشروبات الکلی در کرمان گفت: با اقدام به موقع ماموران نیروی انتظامی این باند منهدم شد.

وی از دستگیری چهار نفر در این خصوص خبر داد و افزود: دو نفر از این افراد اهل کرمان نیستند و تاکنون چندین مرتبه اقدام به حمل سلاح به استان کرمان کرده بودند.

سالاری از جاسازی سلاح ها در صندوق خودروهای این باند خبر داد و گفت: تعداد ۲۹ قبضه انواع سلاح، تعدادی تجهیزات نظامی، ۲۷۱ فشنگ، ۱۲۰ لیتر مشروبات الکلی و سه دستگاه خودرو کشف و توقیف شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تصریح کرد: اعضاء این باند سلاح های قاچاق را از استان های غربی به کرمان منتقل می کردند.

 

کد مطلب 3026234

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