به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل میراث فرهنگی اردبیل، علیرضا دباغ عبداللهی عصر شنبه در جلسه هماهنگی این برنامه هنری افزود: این مسابقه در دو مرحله استانی و کشوری با حضور آثار برتر دیگر استان ها برگزار خواهد شد.

وی هدف از برگزاری این مسابقه را بسترسازی جهت ایجاد خلاقیت و نوآوری، معرفی تولیدات صنایع دستی متناسب با سلیقه و نیاز مصرف کنندگان و تبیین جایگاه طراحی به عنوان یک مزیت رقابتی در موفقیت محصولات صنایع دستی در سطح بازارهای داخلی و خارجی عنوان کرد.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی استان تصریح کرد: همچنین این مسابقه با رویکرد معرفی الگوهای موفق به تولیدگنندگان با هدف ایجاد تحول در نظام تولید این محصولات، معرفی دستاوردهای هنرمندان، ایجاد زمینه و فضای رقابتی سالم، خلق ایده های نوین، زمینه سازی برای تعامل و تبادل تجربیات، نمایش و معرفی آثار برتر و انتقال نتایج در قالب کارگاهای آمورشی به تولید کنندگان به منظور ترویج و بهبود کیفیت تولید برگزار می شود.

وی شرکت در این مسابقه را برای عموم هنرمندان اعم از متخصصان در رشته صنایع دستی و طراحی صنعتی آزاد اعلام کرد و ادامه داد: علاقمندان می توانند برای ثبت نام تا یکم بهمن ماه به معاونت صنایع دستی این اداره کل مراجعه و ثبت نام کنند.

عبداللهی با بیان اینکه هر هنرمند می تواند حداکثر پنج اثر به همراه فایل تصاویر آثار و شناسنامه اثر شامل نام هنرمند، تاریخ ساخت و نوع تکنیک برای شرکت در مسابقه ارسال کنند، متذکر شد: تمامی آثار باید در طراحی، خلاقیت و اجراء از کیفیت بالایی برخوردار باشند.

وی فرم ها، ترکیب ها و کمپوزیسیون نوآورانه و خلاقانه با تأکید بر رشته های بومی استان با رعایت تناسب و هماهنگی نقوش و رنگ ها، ایجاد تناسب و تطابق از دیدگاه ارتقاء کارکرد این محصولات در دکوراسیون زندگی مدرن معاصر، رفع عیوب و کاستی های موجود در محصولات تولیدی حال حاضر از دیدگاه طراحی را از جمله شاخص های ارزیابی آثار در این مسابقه برشمرد.