  1. استانها
  2. اردبیل
۲۶ دی ۱۳۹۴، ۱۸:۱۱

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی اردبیل خبر داد؛

مسابقه طراحی و تولید صنایع دستی در اردبیل برگزار می‌شود

مسابقه طراحی و تولید صنایع دستی در اردبیل برگزار می‌شود

اردبیل - معاون صنایع دستی میراث فرهنگی استان اردبیل از برگزاری نخستین دوره مسابقه طراحی و تولید محصولات مختلف صنایع دستی بومی و رایج استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل میراث فرهنگی اردبیل، علیرضا دباغ عبداللهی عصر شنبه در جلسه هماهنگی این برنامه هنری افزود: این مسابقه در دو مرحله استانی و کشوری با حضور آثار برتر دیگر استان ها برگزار خواهد شد.

وی هدف از برگزاری این مسابقه را بسترسازی جهت ایجاد خلاقیت و نوآوری، معرفی تولیدات صنایع دستی متناسب با سلیقه و نیاز مصرف کنندگان و تبیین جایگاه طراحی به عنوان یک مزیت رقابتی در موفقیت محصولات صنایع دستی در سطح بازارهای داخلی و خارجی عنوان کرد.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی استان تصریح کرد: همچنین این مسابقه با رویکرد معرفی الگوهای موفق به تولیدگنندگان با هدف ایجاد تحول در نظام تولید این محصولات، معرفی دستاوردهای هنرمندان، ایجاد زمینه و فضای رقابتی سالم، خلق ایده های نوین، زمینه سازی برای تعامل و تبادل تجربیات، نمایش و معرفی آثار برتر و انتقال نتایج در قالب کارگاهای آمورشی به تولید کنندگان به منظور ترویج و بهبود کیفیت تولید برگزار می شود.

وی شرکت در این مسابقه را برای عموم هنرمندان اعم از متخصصان در رشته صنایع دستی و طراحی صنعتی آزاد اعلام کرد و ادامه داد: علاقمندان می توانند برای ثبت نام تا یکم بهمن ماه به معاونت صنایع دستی این اداره کل مراجعه و ثبت نام کنند.

عبداللهی با بیان اینکه هر هنرمند می تواند حداکثر پنج اثر به همراه فایل تصاویر آثار و شناسنامه اثر شامل نام هنرمند، تاریخ ساخت و نوع تکنیک برای شرکت در مسابقه ارسال کنند، متذکر شد: تمامی آثار باید در طراحی، خلاقیت و اجراء از کیفیت بالایی برخوردار باشند.

وی فرم ها، ترکیب ها و کمپوزیسیون نوآورانه و خلاقانه با تأکید بر رشته های بومی استان با رعایت تناسب و هماهنگی نقوش و رنگ ها، ایجاد تناسب و تطابق از دیدگاه ارتقاء کارکرد این محصولات در دکوراسیون زندگی مدرن معاصر، رفع عیوب و کاستی های موجود در محصولات تولیدی حال حاضر از دیدگاه طراحی را از جمله شاخص های ارزیابی آثار در این مسابقه برشمرد.

کد مطلب 3026249
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه