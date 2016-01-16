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۲۶ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۴۰

ترکیه خواستار آموزش و تسلیح عربهای سنی سوریه شد

ترکیه خواستار آموزش و تسلیح عربهای سنی سوریه شد

ترکیه از ستاد مشترک ارتش آمریکا خواسته است تا عرب های سنی سوریه را تحت آموزش نظامی قرار دهد و آنها را تسلیح کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ترکیه خواستار آموزش و تسلیح اعراب سنی سوری در داخل خاک سوریه شد.

بنا بر این گزارش، ترکیه این درخواست را هنگام دیدار ژنرال دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا از ترکیه مطرح کرده است.

ترکیه هدف از آموزش این گروه ها را تضمین امنیت مرزهای خود با سوریه خوانده است.

جزئیات بیشتری درباره مذاکرات آمریکا و ترکیه در این خصوص گزارش نشده است. ژنرال دانفورد در گفتگویی با روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا گفت: این خواسته ترکیه را برای بررسی به وزیر دفاع آمریکا ارائه کرده است.

کد مطلب 3026282
پیمان یزدانی

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