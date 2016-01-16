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۲۶ دی ۱۳۹۴، ۲۰:۲۳

مسئول نمایندگی ولی فقیه در منطقه دوم ندسا:

استکبار جهانی در خلیج فارس به زانو درآمد

استکبار جهانی در خلیج فارس به زانو درآمد

بوشهر - مسئول نمایندگی ولی فقیه در منطقه دوم نیروی دریایی سپاه گفت: دستگیری نظامیان آمریکایی استکبار را به زانو درآورد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود محمودی‌زاده عصر شنبه در آئین استقبال از عوامل دستگیری نظامیان آمریکایی در خلیج فارس اظهار داشت: پاسداران نیروی دریایی سپاه همواره آماده حراست و پاسداری از نظام و انقلاب اسلامی هستند.

وی خاطرنشان کرد: دستگیری نظامیان آمریکایی در آب‌های خلیج فارس باعث شادی دوست‌داران نظام و نگرانی و ناراحتی دشمنان و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی شده است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در منطقه دوم نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه اقتدار رزمندگان اسلام هیمنه پوشالی آمریکا را شکسته است، بیان کرد: رزمندگان اسلام از آمادگی بالایی در ابعاد مختلف دفاعی برخوردار هستند و با برخورداری از عنصر معنویت برای هرگونه عملیاتی آماده هستند.

وی اضافه کرد: رمز پیروزی و افتخار آفرینی نیروها و فرماندهان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجرای ماموریت‌ها، تقوای الهی، بصیرت، وحدت و همدلی است.

حجت‌الاسلام محمودی‌زاده با اشاره به اینکه این اقدام پاسداران باعث غرور ملی و امید آفرینی برای تمامی مظلومان جهان شد، ادامه داد: استکبار جهانی در برابر رزمندگان اسلام زانو زد و این موضوع برگ زرین دیگری در تاریخ دفاعی ایران اسلامی بود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در منطقه دوم نیروی دریایی سپاه تصریح کرد: دستگیری نظامیان آمریکایی در خلیج فارس استکبار جهانی را به ذلت کشاند.

کد مطلب 3026305

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