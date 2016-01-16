تصویب تاسیس باشگاه ورزشی شهرداری/حکم شهردار گرگان تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و پنجاهمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان شامگاه شنبه با حضور تمامی اعضای شورا و البته غیبت شهردار در سالن جلسات پارلمان محلی گرگان برگزار شد.

در ابتدای جلسه مطابق روال مرسوم مهم ترین رویدادهای هفته جاری از سوی زهرا نورا رئیس شورا، قرائت شد.

در ادامه عده ای از شهروندان گرگانی که خود را کسبه پاساژ خلیج فارس گرگان معرفی می کردند به صحن علنی شورا آمدند و مشکلات مالیاتی خود را مطرح کردند؛ موضوعی که حدود نیم ساعت از وقت شورا را به خود اختصاص داد.

نکته جالب آنکه برای سومین هفته پیاپی هیچ کدام از اعضا، نطق پیش از دستور آماده نکرده بودند که این موضوع از سوی ابراهیم جرجانی مطرح و مورد اعتراض قرار گرفت.

گفته می شد نوبت قرائت نطق در اختیار فائزه عبدالهی بود که وی به علت نداشتن آمادگی لازم و اعلام قبلی، از انجام این کار سر باز زد.

شفاف سازی هزینه ها و پیگیری افزایش بودجه تیم بسکتبال

اسدالله کبیر مسئول کمیته ورزش شورای شهر خواستار شفاف سازی هزینه ها و قراردادهای اعضای تیم بسکتبال شهرداری گرگان شد.

کبیر که سال گذشته هدایت تیم شهرداری را بر عهده داشت، ابتدا ادعای سرمربی فعلی این تیم مبنی بر اینکه سال گذشته رقم دو میلیارد و هشتصد میلیون تومان هزینه شده است را رد کرد و گفت: ما سال گذشته رقم قراردادها و هزینه های تیم را به طور شفاف رسانه ای کرده ایم و این سخنان صحیح نیست.

وی افزود: از سازمان فرهنگی ورزشی بخواهیم که همانند سال گذشته رقم هزینه های سال جاری را نیز اعلام کنند تا اذهان عمومی نسبت به این مسئله روشن شود.

ابراهیم جرجانی دیگر عضو شورای شهر نیز نسبت به تعلیق مصوبه افزایش یک میلیاردی بودجه تیم شهرداری واکنش نشان داد.

جرجانی در این باره گفت: به نظر من یا از ابتدا نباید تیمداری می کردیم یا اکنون هم باید از افزایش بودجه حمایت کنیم. افزایش یک میلیاردی بودجه حق بازیکنان تیم شهرداری است و قرار است صرف هزینه های تیم شود که متاسفانه جلوی اجرای مصوبه گرفته شده است.

لازم به ذکر است که مصوبه هفته های گذشته شورای شهر مبنی بر افزایش بودجه تیم شهرداری با مخالفت فرمانداری گرگان به حالت تعلیق درآمد و بازگشت داده شد اما با پیگیری اعضای شورا دوباره راهی فرمانداری شده است.

اعتراض عضو شورا به اجبار حضور در جلسات فوق العاده

در این جلسه بررسی لوایح به کندی پیش می رفت به طوری که به پیشنهاد رئیس شورا جلسه فوق العاده برای بررسی یکی از لوایح رای گیری شد که بیشتر اعضا نسبت به آن موافقت کردند. در این میان اما حسین ربیعی که خود مخالف تصویب جلسه فوق العاده بود، معتقد بود باید دو سوم اعضا به این پیشنهاد رای مثبت بدهند که اینگونه نبوده است.

ربیعی همچنین بیان کرد که حضور در جلسات فوق العاده نباید اجباری باشد و تنها کسانی که رای موافق داده اند در جلسات شرکت کنند. وی از اینکه غیبت اعضا در جلسات فوق العاده به استانداری گزارش می شود گلایه کرد.

در ادامه بگو مگویی که میان زهرا نورا و فائزه عبدالهی صورت گرفت، توجهات را به خود جلب کرد. عبدالهی معتقد بود که رئیس شورا باید به او درباره تخلفاتی که از سوی وی (نورا) صورت گرفته است، اجازه صحبت دهد که این موضوع با مخالفت نورا همراه شد.

پیشنهاد تشکیل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

طرحی که به تشکیل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان مربوط بود از سوی اسدالله کبیر به صحن شورا آورده شد.

کبیر درباره این طرح بیان کرد: شهرداری مراکز برخی استان ها در قالب باشگاه تیم های ورزشی شهر خود را مورد حمایت قرار می دهند و با بررسی های انجام شده همگی راضی هستند که فعالیت تیم های ورزشی در قالب باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری صورت بگیرد.

وی اظهار کرد: در برخی ورزش ها مانند کبدی آقایان و بانوان، هاکی سالنی، تنیس روی میز بانوان و ورزش های رزمی ما حرف های زیادی برای گفتن داریم و با هزینه هایی که شهرداری انجام می دهد، می توانیم این رشته ها را تحت پوشش قرار دهیم. وی همچنین از لزوم حضور بانوان ورزشکار در شهر خود برای انجام فعالیت ورزشی سخن گفت.

علیرضا پزشکپور رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی شهرداری نیز با تایید پیشنهاد تاسیس باشگاه بیان کرد: چنانچه این باشگاه تاسیس شود می تواند موجب فراهم شدن زمینه پرورش استعدادها در رده های سنی مختلف در رشته های تحت پوشش شود.

این طرح با موافقت اکثریت اعضای شورای شهر به تصویب رسید.

در پایان جلسه نیز از سوی علی اصغر یوسفی تمدید حکم شهردار مورد پرسش قرار گرفت که زهرا نورا آن را تایید کرد. بر این اساس حسین صادقلو برای سومین سال به عنوان شهردار گرگان انجام وظیفه خواهد کرد.