اعتبارات ورزش زنجان افزایش یافت

ارسلان حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش اعتبارات ورزش و جوانان در استان زنجان خبر داد و اظهار کرد: در استان زنجان ۶۳ درصد رشد اعتبار را داشتیم که قبلا اعتبار در حوزه ورزش استان ۶ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان بود که به ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان افزایشیافته است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: تمام پروژههای سفر رئیسجمهور به استان که ۱۱ پروژه بود تا دهه فجر سال آینده به بهرهبرداری برسد.
حسینی تأکید کرد: پروژه استادیوم ۱۵ هزارنفری چون از محل اعتبارات ملی و استانی است و شرکت تجهیز و توسعه وزارت ورزش و جوانان ورود پیداکرده و قول مساعد دادهشده که سال ۹۵ استادیوم به بهرهبرداری برسد و اگر اعتبارات در وقت مقرر به وزارتخانه تزریق شود سال آینده بهرهبرداری میشود.
وی به اخلاق درست و خوب هیئت های ورزشی در استان زنجان اشاره کرد و یادآور شد: مسائل اخلاقی و فرهنگی هیئت در استان زنجان مطلوب است و این امر دارای اهمیت زیادی است.
مدر کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: ساماندهی امور جوانان نیاز به همکاری و برنامهریزی دستگاههای متولی دارد و در این راستا باید درک درستی از نیازها و خواستههای جوانان داشته باشیم.
حسینی تصریح کرد: جوانان سرمایههای بزرگ آینده کشور هستند و ساماندهی امور جوانان از قبیل ازدواج، اشتغال و مسکن نیاز به همکاری و تعامل دستگاههای متولی ۱۲ گانه دارد.
حسینی افزود: جوانان موتور محرک جامعه هستند و توسعه همهجانبه کشور با حضور جوانان امکانپذیر است، بنابراین جوانان نیاز به شادابی و سلامتی دارند که با ورزش این مهم محقق میشود.
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