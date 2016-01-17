به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر بیشتر ربات ها برای کارهای یدی و سنگین مورد استفاده قرار می گیرند اما ماشین های هوشند، مشاغل حرفه ای را در آینده نزدیک به خطر خواهند انداخت.

بر اساس مطالعات بانک آمریکا انتظار می رود تا سال ۲۰۲۵ میلادی، ۴۵ درصد از کارهای تولیدی توسط ربات ها انجام گیرد این در حالی است که در حال حاضر ۱۰ درصد از ربات ها عهده دار این کار هستند.

همچنین بر اساس مطالعات دانشگاه آکسفورد بر روی جامعه آمریکا مشخص شده که با افزایش هوش مصنوعی تا سال ۲۰۲۵ میلادی تقریبا نیمی از مشاغل در معرض تهدید جدی قرار خواهند گرفت و ۲۰ درصد آنها در معرض تهدید نسبی خواهند بود.

در همین حال بانک آمریکا در گزارش خود آورده است که هزینه های ربات و کامپیوتر رو به کاهش است و برای کارفرمایان استفاده از آنها به جای نیروی انسانی جذاب تر خواهد بود.

در یک دهه گذشته هزینه آنها ۲۷ درصد کاهش یافته است و انتظار می رود در یک دهه آینده ۲۲ درصد دیگر هم کاهش پیدا کند.

بر همین اساس در دو سال گذشته چین بعنوان بزرگ ترین خریدار ربات در جهان بوده و ۲۵ درصد از تقاضای جهانی را به خود اختصاص داده است.