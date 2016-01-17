کمبود خواب در سالمندان عامل افزایش بروز سکته

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان مرکز علوم سلامت سانی بروک واقع در تورنتو کانادا، کمبود خواب و سفت شدن عروق خونی مغز از علل اصلی ریسک بالای سکته مغزی و اختلال شناختی است.

دکتر اندرو لیم، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «انواع متفاوت آسیب مغزی مشاهده شده در این بررسی ها مهم هستند چراکه نه تنها در احتمال بروز سکته مغزی نقش دارند بلکه در بروز اختلال حاد شناختی و حرکتی نیز نقش مهمی دارند.»

محققان نشان داده اند که خواب منقطع همراه با بیدارشدن های مداوم، با احتمال افزایش ریسک ابتلا به دمانس و زوال شناختی مرتبط است.

در این مطالعه، محققان مغز ۳۱۵ نفر را بعد از مرگ شان مورد معاینه قرار دادند. میانگین سنی این افراد ۹۰ سال و ۷۰ درصد آنها زنان بودند. قبل از مرگ این افراد، فعالیت روزانه و خواب شان حداقل به مدت یک هفته کامل تحت کنترل قرار داشت. بر اساس داده های بدست آمده از معاینات این افراد، کیفیت خواب شان نیز ارزیابی شد.

طبق بررسی ها خواب این افراد به طور میانگین هفت بار در ساعت مختل می شد. در مجموع، ۲۹ درصد بیماران دچار سکته مغزی شدند، در حالیکه ۶۱ درصد دارای علائم متوسط تا شدید آسیب به عروق خونی مغزشان بودند.

محققان به ازای هر دو بار اختلال خواب در طول یک ساعت خواب، ۳۰ درصد احتمال بروز علائم آشکار کمبود اکسیژن در مغز را گزارش نمودند.