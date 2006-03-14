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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۲۰

/ همزمان با تحويل سال در مشهد /

600 اتوبوس در مسيرهاي منتهي به حرم رضوي فعال مي شوند

600 اتوبوس در مسيرهاي منتهي به حرم رضوي فعال مي شوند

مديرعامل سازمان اتوبوسراني شهرداري مشهد گفت: 600 دستگاه اتوبوس ويژه شركت كنندگان در مراسم سخنراني مقام معظم رهبري به مناسبت تحويل سال ، فعال مي شوند.

مهندس حسين ضيايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، افزود: اين تعداد اتوبوس به منظور تسهيل در تردد زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي (ع) در نظر گرفته شده است.

وي در ادامه گفت: 3 ساعت قبل از شروع مراسم سخنراني مقام معظم رهبري ، مسير همه اتوبوس هاي درون شهري به حرم مطهر  ختم مي شود.

ضيايي ضمن تاكيد بر عدم افزايش قيمت بليت اتوبوسهاي درون شهري در اين روز ، اظهار داشت: 4 پايانه ويژه اين مراسم در روگذرهاي  خيابان شيرازي ، نواب صفوي ، طبرسي و ميدان بيت المقدس ، براي بازگشت زائران و مجاوران در نظر گرفته شده است.


 

کد مطلب 302637

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