600 اتوبوس در مسيرهاي منتهي به حرم رضوي فعال مي شوند

مهندس حسين ضيايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، افزود: اين تعداد اتوبوس به منظور تسهيل در تردد زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي (ع) در نظر گرفته شده است.

وي در ادامه گفت: 3 ساعت قبل از شروع مراسم سخنراني مقام معظم رهبري ، مسير همه اتوبوس هاي درون شهري به حرم مطهر ختم مي شود.

ضيايي ضمن تاكيد بر عدم افزايش قيمت بليت اتوبوسهاي درون شهري در اين روز ، اظهار داشت: 4 پايانه ويژه اين مراسم در روگذرهاي خيابان شيرازي ، نواب صفوي ، طبرسي و ميدان بيت المقدس ، براي بازگشت زائران و مجاوران در نظر گرفته شده است.



