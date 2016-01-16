بازتاب بیانیه نهایی آژانس بین المللی انرژی اتمی در رسانه های عربی

گزارش نهایی آژانس بین المللی انرژی اتمی که نشان می دهد ایران به تعهدات خود در توافقنامه هسته ای به صورت کامل عمل کرده است از سوی رسانه های خبری مورد انعکاس قرار گرفت.
شبکه المنار در خبری فوری به چراغ سبز آژانش بین المللی انرژی اتمی برای آغاز اجرای توافقنامه هسته ای اشاره نمود.
پایگاه النشره نیز اعلام کرد که آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار بیانیه خود راه را برای رفع تحریم های ایران گشود.
شبکه الجزیره نیز در خبری فوری بیانیه آژانس درباره پایبندی ایران به تعهدات خود را پوشش داد.
پایگاه مصری الیوم السابع نیز به نقل از خبرگزاری رویترز این خبر را منتشر نمود.
شبکه روسیا الیوم نیز با انتشار این خبر به اعلام وزارت خارجه روسیه مبنی بر اینکه اجرای صحیح برنامه جامع اقدام مشترک به تضمین امنیت در خاورمیانه کمک می کند اشاره نمود.
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