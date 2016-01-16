دولت سوریه جنایت داعش در دیرالزور را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، دولت سوریه جنایت وحشیانه گروه تروریستی داعش در روستای البغیلیه دیرالزور را که منجر به کشته شدن ده ها نفر گردید، محکوم کرد.

وائل الحلقی نخست وزیر سوریه در بیانیه ای اعلام کرد که مسئولیت اخلاقی و قانونی این جنایت برعهده تمامی کشورهای حامی تروریسم است که گروه های تکفیری و تروریستی ضدبشری را از لحاظ مالی و تسلیحاتی تغذیه می کنند.

وی گفت: این گروه های شکست خورده سعی دارند با ارتکاب این جنایات بر ناکامی های پیاپی خود در مقابل ارتش سوریه سرپوش بگذارند و فهمیده اند که زمان جولان آنها در خاک سوریه محدود است.

الحلقی با تسلیت به خانواده های شهدای این حادثه اعلام کرد که این جنایت ها مردم سوریه را از ادامه تحقق آشتی ملی و آزادی تمام خاک سوریه از چنگ تروریست ها منصرف نخواهد کرد.

گفتنی است بنابر اعلام خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) در جنایت وحشیانه تروریست های داعش در البغیلیه ۳۰۰ نفر کشته شدند که اکثریت آنها را زنان، کودکان و کهنسالان تشکیل می دهند. پیش از این منابع خبری از کشته شدن ۲۸۰ نفر در این جنایت خبر داده بودند.