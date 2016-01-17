هدف قرار دادن مواضع سعودی در نجران و جیزان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن روز شنبه یک موشک از نوع «الصرخه» را به سمت گذرگاه الطوال در مرزهای جیزان سعودی شلیک کرد.

یک منبع نظامی در این زمنیه گفت: در پی شلیک این موشک آتش سوزی گسترده ای در محل اصابت موشک به وقوع پیوست. وی افزود: توپخانه ارتش و کمیته های مردمی مواضع الدود و المعنق را با ده ها خمپاره کوبیدند. در نجران نیز مواضع نظامی در الهجله، العش و علیب مورد هدف قرار گرفت.

در همین حال نیروهای ارتش و کمیته های مردمی شماری از خودروهای نظامی سعودی و مخازن سلاح در عسیر را منهدم کردند. یک منبع نظامی گفت: نیروهای ارتش و کمیته های مردمی تعدادی از خودروهای نظامی سعودی و همچنین مخازن سلاح در پایگاه سعودی نشمه را منهدم نمودند.

از سوی دیگر هواپیماهای سعودی مناطق پراکنده در مارب را بمباران کردند. یک منبع نظامی با اعلام این خبر از انجام سلسله حملات هوایی به منطقه الصفراء و الجوف در بخش مجزر خبر داد. هواپیماهای متجاوز سعودی همچنین حملات پراکنده ای را به استان تعز انجام داده و مناطق مسکونی و مراکز عمومی را مورد هدف قرار گرفتند که در پی آن ده ها منزل و مرکز عمومی آسیب دید.