محمدحسین جلالیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تنیس قم در حال حاضر شرایط خوبی را سپری می‌کند و با تلاش‌های انجام شده، تنیس قم امروز در سطح کشور به خصوص در پخش پایه یکی از استان‌های بر‌تر است.

وی افزود: با وجود معرفی قهرمانان پرتعداد به تیم‌های ملی و موفقیت تنیسورهای قمی در رنکینگ پایه تنیس ایران، مشکلاتی در تنیس قم وجود دارد که رفع آن‌ها به دست مسئولان ممکن است.

بازیکن قمی تیم ملی تنیس گفت: چالش‌های مربوط به تأمین مخارج تمرین و کمبود زمین مهم‌ترین مشکلات تنیس قم را تشکیل می‌دهند چنان که تنیس قم با وجود این تعداد بازیکن سطح بالای کشوری تعداد انگشت شماری زمین مناسب برای تمرین دارد.

جلالیان بیان داشت: در آخرین رنکینگ تنیس نوجوانان کشور نفر بر‌تر بودم اما در حال حاضر از رده سنی نوجوانان خارج شده‌ام و قصد دارم پس از ورود به دانشگاه و پیگیری تحصیلم، برای حضور در تیم ملی بزرگسالان تلاش کنم و این هدف اصلی من در تنیس است.

وی عنوان کرد: یکی از مشکلات جدی تنیسورهای ایرانی این است که فدراسیون تنیس پس از اینکه یک تنیسور از رده سنی نوجوانان خارج شد از وی حمایت چندانی نمی‌کند و حاصل این برنامه این شده که بسیاری از تنیسور‌ها در اوج جوانی و در شرایطی که باید هنوز سال‌ها مسابقه بدهند به مربیگری روی می‌آورند.

بازیکن قمی تیم ملی تنیس تصریح کرد: در چنین شرایطی تیم ملی تنیس بزرگسالان تضعیف شده زیرا بهترین تنیسورهای آن تبدیل به مربی شده‌اند و به همین دلیل تنیس ایران در سطح بزرگسالان هنوز در دسته سوم دیویس کاپ آسیا حضور دارد.