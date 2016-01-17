تیم سافت بال بانوان قم با مشکل کمبود زمین تمرین مواجه است

نرگس جداخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو سال است که به اردوی تیم ملی سافت بال بانوان ملحق شدهام اما از حدود ۸ سال پیش وارد این رشته ورزشی شده و هر سال در لیگ ملی سافت بال بانوان حضور داشتهام.
وی افزود: رشته سافت بال هنوز چندان شناخته شده نیست اما در حقیقت رشتهای با مشخصات بیسبال است که زیر نظر فدراسیون انجمنهای ورزشی فعالیت میکند و لیگ سافت بال نیز هر سال در دو منطقه شمال و جنوب برگزار میشود که قم همه ساله در آن حاضر بوده است.
بازیکن قمی تیم ملی سافت بال گفت: تیم ملی سافت بال بانوان از بازیکنان باکیفیتی برخوردار است اما مشکل اصلی تیم ملی در ۲ سال گذشته عدم وجود برنامه روشن برای اعزام به مسابقات بین المللی بوده که در بلندمدت سبب بیانگیزیگی بازیکنان ملی پوش میشود.
جداخانی بیان داشت: در قم برنامه خوبی برای رشد این رشته وجود داشته اما تیم سافت بال بانوان قم با وجود حمایتهای غیرقابل انکاری که اداره کل ورزش و جوانان قم با این تیم داشته کماکان با مشکل کمبود زمین تمرین مواجه است.
وی عنوان کرد: پس از سالها حضور در لیگ سافت بال نسل جدیدی از بازیکنان جوان وارد رشته سافت بال شدهاند و این رشته در قم در حال تغییر نسل است و آینده روشنی در انتظار سافت بال قم خواهد بود.
بازیکن قمی تیم ملی سافت بال تصریح کرد: سافت بال رشتهای با پوشش اسلامی مناسب است و بانوان قمی همانند سایر رشتههای ورزشی در این زمینه سرآمد و الگو هستند.
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