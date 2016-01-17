خطر مرگ ناشی از سطح پایین بی کربنات خون در افراد مسن

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه جدید محققان دانشگاه یوتا نشان می دهد افراد مسن سالمی که سطح بیکربنات خون شان پایین باشد در معرض خطر مرگ زودهنگام قرار دارند.

بیکربنات نقش مهمی در حفظ تعادل PH بدن دارد. میوه ها و سبزیجات منبع غنی بی کربنات هستند.

محققان در این مطالعه، در حدود ۲۳۰۰ فرد آمریکایی در رده سنی ۷۰ تا ۹۷ سال را به مدت ۱۰ سال تحت نظر قرار دادند. در طول این مدت، احتمال مرگ در افراد سالم با سطح بی کربنات نرمال یا بالا یکسان بود، اما در افراد دارای سطح بی کربنات پایین، احتمال خطر مرگ تا ۲۴ درصد افزایش یافته بود.

دکتر کالانی رافائل، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: «یافته ما به طور کلی نشان دهنده این مطلب است که افراد مسن سالم با سطح بی کربنات پایین در معرض خطر بالای مرگ قرار دارند.»