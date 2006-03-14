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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۰۹

/ در ايام نوروز /

آرامگاه فردوسي روزانه ميزبان 50 هزار گردشگر خواهد بود

آرامگاه فردوسي روزانه ميزبان 50 هزار گردشگر خواهد بود

معاون موزه ها و محوطه هاي تاريخي ستاد تسهيلات نوروزي خراسان رضوي گفت: آرامگاه فردوسي به عنوان يكي از مناطق گردشگري و تاريخي استان ، در ايام نوروز روزانه ميزبان بيش از 50 هزار گردشگر خواهد بود.

محمد رضا پهلوان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، با اشاره به جاذبه هاي گردشگري خراسان رضوي افزود: خراسان رضوي با داشتن بيش از 30 موزه ، به همراه  مجموعه موزه هاي آستان قدس رضوي ، پس از تهران دومين استان از لحاظ توانمندي هاي موزه اي در كشور است. 

وي در ادامه با تشريح وضعيت موزه ها و مناطق سياحتي استان گفت: خراسان داراي 9 مجموعه فرهنگي از جمله  مجموعه معماري آرامگاهي شيخ احمد جام تربت جام ، مزار مولانا ابوبكر تايبادي ، قطب الدين حيدر تربت حيدريه ، موزه هاي نادري ، توس ، گناباد و موزه هاي خيام ، باستان شناسي و مردم شناسي و حيات وحش نيشابور و موزه قوچان و منزل شهيد مطهري  در فريمان است.

پهلوان عنوان كرد: در ميان موزه هاي استان ، اكنون 2 سايت موزه كه يكي بنديان درگز و شادياخ نيشابور را داريم ، آماده  بازديد گردشگران و زائران است.

وي تصريح كرد: به منظور رفاه حال گردشگران خارجي و داخلي ، معرفي نقاط گردشگري استان خراسان رضوي به صورت  كتابچه هاي انگليسي ، عربي و فارسي به چاپ رسيده ، تا اماكن اطلاع رساني سازمان در اختيار بازديدكنندگان قرار گيرد.

 

 

کد مطلب 302644

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