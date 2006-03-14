آرامگاه فردوسي روزانه ميزبان 50 هزار گردشگر خواهد بود

محمد رضا پهلوان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، با اشاره به جاذبه هاي گردشگري خراسان رضوي افزود: خراسان رضوي با داشتن بيش از 30 موزه ، به همراه مجموعه موزه هاي آستان قدس رضوي ، پس از تهران دومين استان از لحاظ توانمندي هاي موزه اي در كشور است.

وي در ادامه با تشريح وضعيت موزه ها و مناطق سياحتي استان گفت: خراسان داراي 9 مجموعه فرهنگي از جمله مجموعه معماري آرامگاهي شيخ احمد جام تربت جام ، مزار مولانا ابوبكر تايبادي ، قطب الدين حيدر تربت حيدريه ، موزه هاي نادري ، توس ، گناباد و موزه هاي خيام ، باستان شناسي و مردم شناسي و حيات وحش نيشابور و موزه قوچان و منزل شهيد مطهري در فريمان است.

پهلوان عنوان كرد: در ميان موزه هاي استان ، اكنون 2 سايت موزه كه يكي بنديان درگز و شادياخ نيشابور را داريم ، آماده بازديد گردشگران و زائران است.