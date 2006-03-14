6 عامل سقوط ارزش سهام كشورهاي عربي

كريم كريمي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر، يكي ديگر ازعلل اصلي سقوط بازارسهام منطقه خاورميانه را تحولات مربوط به مسئله انرژي هسته اي ايران عنوان كرد واظهارداشت : سرمايه گذاران عربي معتقد هستند با روشن شدن مسئله هسته اي ايران وضعيت بازارهاي سهام منطقه خاورميانه از وضع مطلوبي برخوردار خواهد شد.

اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه علت اصلي رونق بازارهاي منطقه خاورميانه را طي ماه هاي گذشته قيمت بالاي نفت عنوان كرد واظهار داشت: رشد قيمت نفت در طي سال هاي گذشته وتوقف سايربخش هاي اقتصادي در منطقه خاورميانه باعث شد كه سرمايه ها به بازاربورس منطقه خاورميانه سرازير شود.

وي درادامه بازارهاي بورس منطقه خاورميانه ازجمله دوبي وابوظبي را بازارهاي نوپايي عنوان كرد واظهار داشت: بازار بورس ابوظبي ظرف 3 سالي كه شروع به فعاليت كرده است هر سال دو برابر سال قبل رشد داشته است . بنابراين به اين نتيجه مي رسيم كه علت اصلي فروپاشي سهام منطقه خاورميانه رشد حباب گونه بازارهاي بورس اين مناطق است.

اين كارشناس سازمان بورس با اشاره به اينكه توجه عمده سرمايه گذاران عربي در حال حاضر به بازاربورس منطقه عربستان است افزود: ارزش بازار بورس عربستان 500 ميليارد دلار است و47 درصد از بورس كشور هاي عربي را در برمي گيرد.

كريمي درادامه شركت هاي فعال در بازاربورس منطقه عربستان را شركت هاي دولتي عنوان كرد واظهار داشت: عمده شركت هاي فعال دربازاربورس عربستان شر كت هاي دولتي هستند.وي درادامه گفت: علت اصلي نوسانات سهام بازارعربستان دولتي بودن شركت‌ها است.

اين كارشناس بازارسرمايه يكي ديگر ازعلل اصلي سقوط بازارسهام منطقه خاورميانه را افزايش نوسان پذيري سهام اين مناطق عنوان كرد واظهارداشت :بازارهاي بورس كشورهاي امريكايي واروپايي طي 2 سال گذشته رشد خيلي بالاي نداشتند به همين علت به سمت بازارهاي بورس منطقه خاورميانه سرازير شدند در نتيجه همين موضوع موجب افزايش نوسان پذيري بازارهاي بورس منطقه خاورميانه شد

وي ريسك سرمايه گذاري دربازاربورس منطقه خاورميانه را به شدت بالا عنوان كرد واظهارداشت: به علت وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي وعدم ثبات سياسي درمنطقه خاورميانه ريسك سرمايه گذاري دربازارهاي بورس منطقه خاورميانه به شدت بالا رفته است.

وي درادامه گفت: طي ديداري كه با سرمايه گذاران اماراتي داشتيم آنها آينده بازاربورسشان را طي 6 ماه آينده بسيار مثبت ارزيابي كردند و همچنين درادامه افزودند، با روشن شدن مسئله هسته اي ايران بازارهاي بورس منطقه خاورميانه ازوضعيت يسيار مطلوبي برخودارخواهد شد.

كريمي درادامه وضعيت بازار بورس عربستان را ازلحاظ حجم معاملات در بين كشورهاي خاورميانه مثبت ارزيابي كرد وافزود: بازاربورس عربستان در بين كشورهاي منطقه خاورميانه ازحجم بالايي ازمعاملات درحال حاضربرخورداراست.