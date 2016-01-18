اطلاعات ۱۸ هزار معلول در زنجان ثبت شده است

محمد محمدی قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر از الکترونیکی شدن استعلام مددجویان بهزیستی در استان زنجان خبر داد و افزود: بهزیستی سامانهای را طراحی کرده و اطلاعات مددجویان بهزیستی در آن ثبت میشود.
وی اظهار کرد: برای اینکه همپوشانی بین سایر ادارات جمع شود قرار است سامانه طراحی شود تا همه دستگاهها از خدماتی که به یک مددجو ارائه میشود با خبر شوند.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: در برخی موارد مددجویانی هستند که هم تحت پوشش بهزیستی هستند و هم کمیته امداد، بنابراین باید اطلاعات این افراد طوری ثبت شود تا دستگاههایی همچون تأمین اجتماعی، بنیاد شهید، کمیته امداد و انجمن خیریه مهرانه از اطلاعات این افراد باخبر شوند.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: در حال حاضر اطلاعات ۱۸ هزار معلول و و ۵ هزار و ۷۰۰ زن سرپرست و بدسرپرست در سامانه داخلی ثبت شده ولی این سامانه هوشمندسازی استعلام مددجویان فرا خارجی است.
محمدی قیداری تأکید کرد: این طرح در استان زنجان در حال اجرا است و یک سامانه داخلی نیست و خارجی است و تمام ارگانها و مؤسسات مردمی هم دخیل هستند.
وی افزود: هوشمندسازی استعلام مددجویان در کل کشور اجرا میشود ولی بهزیستی استان زنجان در اجرای این طرح پیشرو است.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان به مزایای هوشمندسازی استعلام مددجویان در استان زنجان اشاره کرد و افزود: با اجرای این طرح خدمات به مددجویان تسهیل میشود و مانع رفتوآمد مددجویان بهصورت حضوری به سازمان میشود و همچنین در مدیریت هزینهها و زمان هم بسیار مؤثر است.
زنجان- مدیر کل بهزیستی استان زنجان گفت: اطلاعات ۱۸ هزار معلول و و ۵ هزار و ۷۰۰ زن سرپرست و بدسرپرست در سامانه بهزیستی ثبت شده است.
محمد محمدی قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر از الکترونیکی شدن استعلام مددجویان بهزیستی در استان زنجان خبر داد و افزود: بهزیستی سامانهای را طراحی کرده و اطلاعات مددجویان بهزیستی در آن ثبت میشود.
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