مهم ترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آشتي:

جنگ سياسي براي جايزه صلح

اعتراض صريح سخنگوي دولت به روند پيگيري پرونده زهرا كاظمي: چرا كيفر خواست در اختيار دولت قرارنمي گيرد

حل اختلاف ميان مقامات تشكيلات خودگردان



آفتاب:

جايزه اي كه دنيا را تكان داد؛ بازتاب گسترده اعطاي جايزه نوبل به شيرين عبادي

مدير كل هيات عربي در آژانس بين المللي انرژي اتمي: درنيروگاه هاي هسته اي ايران نمي توان سلاح هسته اي توليد كرد

جواز حضور تيم ملي فوتبال در 2005 آلمان



آفرينش:

نامه يكصد نماينده مجلس شوراي اسلامي به كوفي عنان

انفجار مركز بغداد 35 كشته ومجروح بر جاي گذاشت

دكتر جاسبي با تاكيد بر توسعه علمي و پژوهشي و لزوم حمايت از نخبگان كشورخبر داد: تسهيلات حمايتي دانشگاه آزاد اسلامي ازدانشجويان ممتاز ومحققان برجسته كشور



ابرار:

محمدرضا خاتمي: از رييس جمهوري دلگير نيستم

عضو فراكسيون اقليت مجلس: "مشاركت " بي قانوني را به جاي آزادي جلوه مي دهد

محمد سلامتي: مخالفان اصلاحات درك درستي از واقعيت ندارند



اعتماد:

گزارش خبري درباره واكنش هاي جايزه شيرين عبادي: بانوي صلح در راه ايران

درنامه اي به رييس جمهوري عنوان شد:انتقاد شماري از استادان و صاحبنظران اقتصادي از استراتژي توسعه صنعتي كشور

تغيير پايتخت الزامي است: انتظار تلخ زلزله شديد در تهران



انتخاب:

گزارشي از ديدار خاتمي و كروبي با شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد و شوراي نگهبان: در 2 ديدار چه گذشت

خرازي: يكجانبه گرايي واشنگتن كارآيي ندارد

شهردار تهران خبر داد: شهرداري عوارض خود را قسطي دريافت مي كند



ايران:

نه مانند عراق، نه مانند كره شمالي: پرونده هسته اي ايران مسيري متفاوت طي خواهد كرد

انفجار بزرگ در بغداد، هدف دفتر سيا بود

به طور همزمان مراسم بزرگداشت حافظ در ايران و30 كشور جهان برگزار شد



توسعه:

"فرشته مهر" وثيقه زندانيان زير 18 ساله را مي پردازد

نايب رييس مجلس خبر داد: شنود جلسات جبهه دوم خرداد

جاسبي فروش سوالات جعلي را به گردن آموزشگاههاي آزاد انداخت



جام جم:

رييس جمهوري در بخشنامه اي اعلام كرد: بودجه سال آينده با حداكثر صرفه جويي تهيه مي شود

رقابت ميان برترين آثار تلويزيوني، با معرفي برگزيدگان پايان گرفت: جشن چهارم، تنديس ها و نمايش پرده آخر



جمهوري اسلامي:

درپاسخ به حمله گسترده رژيم صهيونيستي به اردوگاه رفح صورت گرفت: حمله موشكي گردانهاي الاقصي به مواضع صهيونيستها

دبير شورايعالي امنيت ملي در ديدار معاون وزير خارجه روسيه: نظاميان خارجي حق ورود به آبهاي خزر را ندارند

همزمان با نيمه شعبان: 2200 كلاس درس در كشور به بهره برداري رسيد



جوان:

طي نامه اي به رييس جمهور مطرح شد: انتقاد 9 اقتصاددان برجسته از سياست هاي جديد صنعتي دولت

درهفته بسيج: يك ميليون بسيجي براي پيشگيري از بيماري ها اطلاع رساني مي كنند

هاشمي رفسنجاني دراختتاميه سومين اجلاس مجمع جهاني اهل بيت خواستار شد: اتحاد دنياي اسلامي در مقابل صهيونيست مسيحي و يهودي



جهان اقتصاد:

در 6 ماهه اول سالجاري نسبت به مدت مشابه سال قبل؛ انتقال كالا از خاك ايران 47 درصد افزايش يافت

درگردهمايي مديران شركت هاي سرمايه گذاري؛ ايرواني: زمينه جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور را فراهم كنيد

به ارزش 135 ميليون دلار بين دو شركت ايراني: قرار داد ساخت 6 فروند كشتي فله برامضا شد



حمايت:

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام: آمريكا هم اكنون درشرايط عقب گرد است

وزيردفاع روسيه: هيچ مدركي نيست كه نشان دهد ايران برنامه توليد سلاح هسته اي دارد

رييس سازمان حفاظت محيط زيست: آيين نامه ضوابط زيست محيطي معادن به هيات دولت ارايه شد



حيات نو:

بانك جهاني: اقتصاد ايران به سوي شفافيت حركت مي كند

سخنگوي دولت: زمينه توافق ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي وجود دارد

تاريخ برگزاري آزمون استخدام ادواري اعلام شد



خبر:

با تبليغ در شبكه هاي (بي بي سي)،(سي ان ان) و الجزيره؛ عبدخدايي: در جذب توريست جهاني مي شويم

مذاكرات ايران درباره آزادي بيان و حق توسعه؛ اتحاديه اروپا: خشنوديم

براساس تازه ترين آمار: درانفجار مركز بغداد 10 تن كشته و 25 نفر زخمي شدند



خراسان:

آژانس بين المللي انرژي اتمي: ايران در آينده نزديك اطلاعات جديدي ارايه خواهد كرد

رييس مجلس شوراي اسلامي: لايحه تقسيم خراسان به زودي به هيات رييسه مجلس ارايه مي شود

در مجمع تشخيص مصلحت نظام جزييات چشم انداز20 ساله كشور تدوين شد



دنياي اقتصاد:

مجمع تشخيص مصلحت تصويب كرد: جزئيات سند چشم انداز 20 سال آينده ايران

بورس تبريز فردا افتتاح مي شود

برندگان جايزه نوبل اقتصاد معرفي شدند



رسالت:

نامه سرگشاده ده استاد دانشگاه به رييس جمهور؛ جهاني شدن يك هشدار و هشت راهكار

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام: جهاني سازي آمريكايي محكوم به شكست است

اميرمحبيان: واكنش دولت درمورد جايزه صلح نوبل شتابزده بود



سياست روز:

درنامه سرگشاده ده اقتصاددان برجسته كشورمطرح شد؛ يك هشدار و هشت راهكار به دولت خاتمي

هاشمي رفسنجاني در همايش مجمع جهاني اهل بيت(ع): جهان اسلام بايد حالت تهاجمي داشته باشد نه تدافعي

روسيه و ايران، راههاي مبارزه با تروريسم را بررسي كردند



شرق:

جنگ خبري صهيونيست ها عليه ايران؛ اشپيگل: دولت شارون خواب حمله به ايران را مي بيند

شيرين عبادي وكيل خانواده زهرا كاظمي شد

يك عراق ناامن تر؛ انفجار بغل گوش آمريكايي ها



صداي عدالت:

امروز آغاز مي شود: بزرگ ترين نشست مقامات كشورهاي اسلامي درمالزي

مشخصات خودروهاي فرسوده اعلام شد

بازتاب جهاني يك پيروزي : جهان زن ايراني را ستود



قدس:

از سوي شوراي دولت انتقالي: هر گونه فعاليت منافقين درعراق ممنوع شد

رييس جمهوري در بخشنامه اي به دستگاههاي دولتي تاكيد كرد: بودجه 83 ؛ افزايش قيمتها ممنوع!

دومين آزمون استخدام ادواري در 10 گروه آزمايشي برگزار مي شود



كاروكارگر:

وزير كشور: امنيت ملي وابسته به مشاركت مردم در انتخابات است

در جمع دانشجويان پودماني به مناسبت ميلاد ولي عصر (عج)؛ محجوب: كارگران براي دستيابي به مطالبات در عرصه هاي تشكيلاتي حاضر شدند

تا پايان سال جاري صورت مي گيرد: واگذاري 700 هزارواحد مسكوني به مردم



مردم سالاري:

امروز در لوگزامبورگ برگزار مي شود؛ رايزني وزيران خارجه اروپا درمورد وضعيت حقوق بشر در ايران

گفتگو فياض زاهد با دكتر مصطفي كواكبيان: اصلاحات پروژه اي مرد اما اصلاحات پروسه اي تداوم دارد

ادعاي حضور "آراد" خلبان اسراييلي در تهران تكذيب شد



نسيم صبا:

محمدرضا خاتمي: اصلاحات شنود مي شود

اصلاح طلبان عربستان تهديد به ترور شدند

شيرين عبادي درگفتگو با اشپيگل: اصلاحات درايران بايد بدون خشونت ادامه يابد



همبستگي:

13 ميليارد دلار يارانه انرژي در سال؛ آلودگي هوا، ترافيك فشرده و دست هاي خالي فقرا

ابلاغ بخشنامه بودجه سال 83 توسط رييس جمهوري؛ به علت عدم تحقق درآمدها پيش بيني بودجه سال آينده غير ممكن شده است

ايران قهرمان جام آسيا- اقيانوسيه



همشهري:

براي دبير كل سازمان ملل ارسال شد: اعتراض 100 نماينده مجلس ايران به شوراي حكام

ده كشته - دهها مجروح- انفجار در برابر اقامتگاه مقامات آمريكايي در بغداد

محدوديت هاي شديد دولت براي جلوگيري از افزايش قيمت ها در سال 1383



ياس نو:

محمدرضا خاتمي دبير كل جبهه مشاركت: فشارهاي اجتماعي، مسئولان را به پاسخگويي وادار مي كند

گزارش اختصاصي از ويژگي هاي بودجه 83

رييس سازمان بين المللي تامين اجتماعي در گفتگو با ياس نو: تامين اجتماعي دموكراسي را گسترش مي دهد



