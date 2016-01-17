خرمشهر در دهه فجر میزبان مسابقات استانی و کشوری خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای ورزش و ستاد ساماندهی امور جوانان با موضوع برنامه‌های دهه فجر صبح امروز یکشنبه در سالن جلسات اداره ورزش و جوانان خرمشهر برگزار شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان خرمشهر در این جلسه عنوان کرد: دهه فجر نقطه عطف تاریخ کشور است و زنده نگه داشتن یاد و خاطره آن روز‌ها بر ما فرضی واجب است که می‌توان با برگزاری مسابقات به مناسبت دهه فجر، این رویداد تاریخی مهم را به نسل جدید که دوران انقلاب را درک نکرده‌اند، یادآوری کرد.

امین صابری با بیان اینکه شهرستان خرمشهر ظرفیت برگزاری مسابقات ورزشی را دارا است، به برشماری برنامه‌های تعیین شده به مناسبت دهه فجر اشاره کرد و گفت: امسال به مناسبت دهه فجر حداقل میزبانی چهار رشته استانی را تقبل خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در دهه فجر امسال برگزاری مسابقات کشوری کاراته در سبک کیوکشین را نیز در برنامه خواهیم داشت و مسابقات کشوری جانبازان و معلولین را نیز در صورت مهیا شدن شرایط در خرمشهر برگزار خواهد شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان خرمشهر همچنین از برگزاری المپیاد ورزشی دانش آموزی به عنوان دیگر برنامه ورزشی خرمشهر به این مناسبت یاد کرد.

صابری با تاکید بر اینکه باید به برگزاری مسابقات ورزشی ویژه کارکنان دولت توجه کرد، از ادارات درخواست کرد تا با توجه بیشتر به ورزش در سطح ادارات، برنامه‌های داخلی خود را هرچه سریع‌تر اعلام کنند تا برنامه ریزی‌های لازم انجام شود.

وی در ادامه به ورزش همگانی در خرمشهر اشاره و عنوان کرد: تاکنون ورزش‌های همگانی در خرمشهر به انجام همایش‌های پیاده روی در روز جمعه خلاصه شده است که نیاز به تقویت این بخش احساس می‌شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان خرمشهر همچنین به وضعیت زمین‌های چمن مصنوعی در خرمشهر پرداخت و از شهرداری رسیدگی بیشتر به این زیرساخت‌های ابتدایی ورزش در محلات را خواستار شد.

صابری با اشاره به کسب عنوان‌های مختلف در مدت اخیر اظهار کرد: خرمشهر در مدت اخیر موفق به کسب یک عنوان نائب قهرمانی و یک مقام سومی در ورزش جانبازان و معلولین شده و سهمیه شرکت در تیم ملی شمشیربازی نیز به یک ورزشکار خرمشهری رسید.

رفع مشکل اشتغال به عنوان بهترین راهکار کاهش چالش‌های جوانان

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در سخنان خود در این جلسه عنوان کرد: در حوزه جوانان باید فعالیت‌هایی صورت گیرد تا چالش‌های موجود به حداقل کاهش یابد یا به تعویق افتد.

غلامعباس بهرامی با بیان اینکه کاهش چالش‌های جوانان نیازمند فراهم سازی زیرساخت‌ها است، افزود: فراهم سازی زیرساخت‌ها مستلزم بهبود شرایط اقتصادی سیستم‌ها است و باید در این راستا با گام برداشتن در مسیر اشتغال حرکت کرد.

وی عضویت جوانان در تعاونی‌های شهرستان را یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها برای نیل یه این هدف دانست.

برگزاری مسابقات متنوع ورزشی در سطح شبکه بهداشت و درمان خرمشهر

مدیر روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان خرمشهر نیز به برشماری برنامه‌های ورزشی این دستگاه به مناسبت دهه فجر پرداخت و گفت: ما برای دهه فجر امسال مسابقات شنا در دو بخش بانوان و آقایان و مسابقات فوتسال، دارت و شطرنج را به مناسبت این ایام پیش بینی کرده‌ایم.

شهباز خزلی ادامه داد: در حال حاضر در حال نیازسنجی هستیم تا در صورت امکان با فراهم شدن شرایط نسبت به برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی، والیبال و یوگا نیز اقدام کنیم.