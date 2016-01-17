  1. استانها
  2. کرمان
۲۷ دی ۱۳۹۴، ۹:۴۷

شهردار کرمان:

عملیات بازسازی بازار بزرگ کرمان تا عید نوروز به اتمام می رسد

عملیات بازسازی بازار بزرگ کرمان تا عید نوروز به اتمام می رسد

کرمان - شهردار کرمان گفت: در نظر داریم عملیات مرمت و بازسازی بازار بزرگ کرمان را آغاز سال جدید به اتمام برسانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی شنبه شب در نشست بررسی روند بازسازی بازار بزرگ کرمان اظهار کرد: عملیات بازسازی و مرمت بازار به صورت شبانه روزی و با سرعت در حال انجام است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با اتاق اصناف و دستگاه های اجرایی با محوریت فرمانداری کرمان به منظور سرعت بخشیدن به امور، گفت: برای اتمام هر چه سریعتر این عملیات نیازمند این هستیم که درهای مغازه بیشتری در اختیار شهرداری قرار گیرد.

شهردار کرمان با اشاره به مشکلات موجود در این زمینه، یادآور شد: در نظر داریم عملیات مرمت و بازسازی بازار بزرگ کرمان را پایان سال به اتمام برسانیم.

بابایی از معارضات به عنوان یکی از مشکلات عملیات بازسازی و مرمت بازار بزرگ کرمان نام برد و افزود: در این خصوص چنانچه از طریق دستگاه قضایی به نتیجه برسیم بخش عمده ای از کار حل و فصل خواهد شد و کار زودتر به نتیجه خواهد رسید.

 

کد مطلب 3026516

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها