عملیات بازسازی بازار بزرگ کرمان تا عید نوروز به اتمام می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی شنبه شب در نشست بررسی روند بازسازی بازار بزرگ کرمان اظهار کرد: عملیات بازسازی و مرمت بازار به صورت شبانه روزی و با سرعت در حال انجام است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با اتاق اصناف و دستگاه های اجرایی با محوریت فرمانداری کرمان به منظور سرعت بخشیدن به امور، گفت: برای اتمام هر چه سریعتر این عملیات نیازمند این هستیم که درهای مغازه بیشتری در اختیار شهرداری قرار گیرد.

شهردار کرمان با اشاره به مشکلات موجود در این زمینه، یادآور شد: در نظر داریم عملیات مرمت و بازسازی بازار بزرگ کرمان را پایان سال به اتمام برسانیم.

بابایی از معارضات به عنوان یکی از مشکلات عملیات بازسازی و مرمت بازار بزرگ کرمان نام برد و افزود: در این خصوص چنانچه از طریق دستگاه قضایی به نتیجه برسیم بخش عمده ای از کار حل و فصل خواهد شد و کار زودتر به نتیجه خواهد رسید.