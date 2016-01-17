فیلم/ «دژ پشت قلعه»؛ یادگار ساسانیان در شهرستان آبدانان

به گزارش خبرنگار مهر، در پنج كیلومتری جنوب شهرستان آبدانان در میان روستای پشت قلعه و بر بلندی تپه ای كه رودخانه دویرج از پای آن می گذرد، آثار دژی به چشم می خورد كه قدمت آن با توجه به مصالح بكار رفته در آن که سنگ وگچ است، به دوران ساسانی می رسد.

آثار بر جای مانده در قلعه حاكی از وجود برجهای نگهبانی، بارو، شاه نشین، اتاقهای مسكونی، پلكان و …. در این قلعه بوده است. باروی بیضوی دژ كه ارتفاع آن به سه متر می رسد محوطه قلعه را محصور كرده است.

بر این بارو و دیوار برجهای كنگره دار آن، دریچه های دیده بـــانی و طاقــهای قوسی شكل به چشم می خورد. دژ بیشتر جنبه نظامی داشته است. دور تپه كانال طبیعی قرار دارد كه مانند خندقی از دژ محافظت می كند.

در قسمتی از این كانال طبیعی رودخانه دویرج می گذرد. در قسمت غربی تپه در فاصله ۴۳ متری دیوار قلعه به طرف رودخانه تونلی به طول ۱۳ متر و به ارتفاع چهار متر احداث شده كه قلعه را به رودخانه مرتبط می سازد.

در روبروی این تونل در آن سوی رودخانه آثاری به چشم می خورد. با توجه به این آثار می توان گفت احتمالاً در این قسمت پل تونل وجود داشته است.