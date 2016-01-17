برجام برگ برنده ای برای جامعه بین الملل است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه استاندارد در شماره امروز خود با اشاره به اجرایی شدن برجام نوشت: سال گذشته میلادی سالی سرنوشت ساز برای ایران به لحاظ توافق هسته ای بود. سالی که نشست ها و گفتگوهای زیادی برای به سرانجام رسیدن پرونده هسته ای ایران انجام شد.

در طول این سالها پرونده هسته ای ایران بهانه ای برای اعمال برخی تحریم ها علیه این کشور بود. تحریم های سیاسی، اقتصادی که هر کدام به نوعی ضربه ای برای ایران بشمار می آمد.

این روزنامه در ادامه آورده است: تیرگی مناسبات تهران- واشنگتن از جمله مواردی بود که در این دوران روی داد.هر از چندگاهی تحریم های جدیدی از سوی دولت آمریکا علیه ایران وضع می شد.

اکنون با دستیابی به توافق بزرگ هسته ای میان ایران و غرب شاهد اجرایی شدن این توافق هستیم.اجرایی شدن برجام یعنی برداشته شدن تحریم های وضع شده تا کنون . تحریم هایی که علت و بهانه آن برنامه های هسته ای ایران عنوان شده بود.

استاندارد در ادامه نوشت: برداشته شدن تحریم ها دریچه جدیدی به روی مناسبات ایران با جامعه بین الملل باز می کند.تهران- واشنگتن از جمله مناسباتی که بی اغراق باید گفت چشم جامعه بین المللی به آن دوخته شده است.

مناسبات ایران و آمریکا در حالی وارد مرحله جدیدی می شود که به تازگی تنشی میان تهران - ریاض روی داده است. شاید به توان گفت این بهبود رابطه خیلی به مذاق عرب ها خوش نیاید.