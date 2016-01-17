۴۶ داوطلب نمایندگی مجلس در استان ایلام تایید صلاحیت شدند

عبادالله باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اتمام زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان مجلس شورای اسلامی توسط هیئت های نظارت، در مجموع دو حوزه انتخابیه ایلام و دهلران ۴۶ نفر تایید صلاحیت شده اند.

وی بیان داشت: همچنین ۴۰ داوطلب تایید صلاحیت نشده و ۱۳ داوطلب عدم احراز صلاحیت است.

باقری تاکید کرد: همه کسانی که در این مرحله توسط هیئت های نظارت صلاحیت آنها تایید و یا احراز نشده باید اعتراض خود را به شورای نگهبان ارائه دهند.

دبیر ستاد انتخابات استان ایلام یادآور شد: شورای نگهبان قانون اساسی از ۲۷ دی تا ۱۶ بهمن فرصت دارد ضمن رسیدگی به شکایت افراد رد صلاحیت شده توسط هیئت های نظارت، صلاحیت تمامی داوطلبان دیگر را نیز مورد بررسی قرار دهد.