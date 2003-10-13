700 شاعر تاجيكي را شناسايي كرده ام

من " خط خون " را با عشق و اشك سرودم و به آن افتخار مي كنم ، اما صدا و سيما با تكرار بي جاي آن باعث شده كه برخي از مخاطبان در تماس هايي كه با من داشته اند ، اظهار نارضايتي كنند



" علي موسوي گرمارودي " شاعر معاصر در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر " با اعلام اين خبر گفت : " از صدر تا ساقه " ، تذكره شعراي قرن بيستم تاجيكستان ، حاصل چهار سال مطالعه و تحقيق ميداني من در سرزمين تاجيكي هاست.وي همچنين از انتشار تز دكتراي خود در دو مجلد خبر داد و گفت : شعر و زندگي اديب الممالك را با بهره گيري از راهنمايي هاي استادانه " جعفر شهيدي " در بنياد فارسي شناسي ، منتشر خواهم كرد.موسوي گرما رودي كه در چهارسال گذشته به عنوان رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي در تاجيكستان مشغول به فعاليت بوده است ، يادآور شد : با نگاهي به آن چه كه به عنوان كتاب هاي ادبي در كشور منتشر مي شود ، مي توان به اين جمع بندي رسيد كه ادبيات ما دچار بحران است ، البته اگر قرار باشد نظر دقيق تري بدهم ، بايد همه آثار چندسال اخير را بررسي كنم ، چرا كه من چند سالي در ايران نبوده ام.وي با بيان اين كه در حال حاضر ، ارزش هاي وجودي شعر مورد توجه قرار نمي گيرد ، گفت : متاسفانه صدا و سيما ، عليرغماعتراضات و مكاتبات مكرري كه داشته ام ، فقط يك شعر خاص را از من پخش مي كند ، در حالي كه من آثار ديگري هم دارم.شاعر " خط خون " با بيان اين كه نبايد از شعر و شاعر ، استفاده ابزاري كرد ، افزود : من " خط خون " را با عشق و اشك سرودم و به آن افتخار مي كنم ، اما صدا و سيما با تكرار بي جاي آن باعث شده كه برخي از مخاطبان در تماس هايي كه با من داشته اند ، اظهار نارضايتي كنند و از آثار جديد من سراغ بگيرند كه متاسفانه اين رسانه ، رغبتي به ضبط و انعكاس شعرهاي جديد من نشان نمي دهد.موسوي گرما رودي با اشاره به اين كه شاعر نبايد به جناح ها و حزب هاي سياسي گرايش پيدا كند اما پيوند او با مردم ، امري ضروري است ، خاطر نشان كرد : مردم ، طي اعصار مختلف ، شاعر را فقط با شعرش مي شناسند و تفكر او را در اثرش جستجو مي كنند ، بنا براين ، رفتار جناحي در شان شعر و هنر نيست.وي كه به زودي دفتر شعر " صداي سبز " را توسط انتشارات قدياني منتشر مي كند ، تصريح كرد : تعهد و التزام ، صفت شاعر است ، نه صفت شعر . بر همين اساس مي توان گفت كه نامگذاري و طبقه بندي موضوعي در انواع شعر ، از ريشه اشتباه است.گرما رودي افزود : تنها تفاوتي كه بين شعر ديني و غير ديني هست ، معتقدات شاعر است و ربطي به خود شعر ندارد.سراينده " در سايه سار نخل ولايت " يادآور شد : فردوسي ، قبل از آنكه رستم را در شاهنامه خلق كند ، خودش يك رستم است ، زيرا ناله هاي فردوسي نيز وجوه حماسي دارد ، مثلا مسعود سعد سلمان هم مانند فردوسي در سخن استاد است اما چون از روحيه حماسي بهره مند نيست ، هرگز نمي تواند با خالق بزرگ شاهنامه همطراز باشد.