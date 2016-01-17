فعالان سنگ در شرایط پسابرجام بازارهای خارجی را هدف قرار دهند

بهنام نیکفر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون فرصت تغییر رویه ها و قوانینی که به صنعت کشور آسیب می زنند مانند امروز مهیا نشده و شرایط حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت تا این اندازه مورد توجه قرار نگرفته بود.

وی تصریح کرد: کشور ایران از نظر توانمندی های وسیعی که در عرصه اقتصاد، فرهنگ، اقتصاد، علم و تکنولوژی به دست آورده توانسته جایگاه خود را به عنوان کشوری قدرتمند در دنیا تبیین کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اراک ادامه داد: در تحلیل شرایط موجود می توان گفت که دوران هیجانی اقتصاد و صنعت ایران به سر آمده و شرایطی مهیا شده تا فعالان صنعت سنگ پا به عرصه بگذارند و عواملی که جلوی رشد و توسعه صنعت سنگ قرار گرفته است را از میان بردارند.

وی خاطر نشان کرد: علیرغم تاکیدهای فراوان مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاست های اصل ۴۴ و فراهم کردن بسترهای خصوصی سازی در کشور، هنوز برخی مدیران شکل گیری خصوصی سازی در کشور را به بهانه های مختلف به تعویق می اندازند در حالی که حضور پررنگ بخش خصوصی در صنعت سنگ، سهم به سزایی در رونق و شکوفایی این صنعت دارد.

نیکفر تصریح کرد: از نظر شاخص‌های فضای کسب ‌و کار در میان ۱۳۲ کشور جهان رتبه ۱۳۰ را داریم در صورتی که با وجود این همه معدن غنی در کشور و تنوع بی نظیری که سنگ کشور ما دارد باید تاکنون توانسته باشیم آن قدر در این حوزه کار آفرینی کنیم که مجبور شویم نیروی کار را از خارج وارد کنیم.

وی افزود: کشورهای همسایه ایران بزرگترین متقاضی سنگ هستند و کشور ایران هم یکی از بزرگترین تولید کننده های سنگ منطقه به شمار می رود با این حال شاهد هستیم که به دلیل وجود مدیریت ها امروز وضعیت به گونه ای پیش رفته که کشورهای منطقه ترجیح می دهند با پرداخت کرایه های سنگین، سنگ خود را از کشورهای اروپایی تامین کنند.

نماینده کمیسیون معدن استان مرکزی در اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد تعریف درستی از نحوه جبران ضرر و زیانی که سرمایه گذار متقبل می شود ارائه داده نشده است، گفت: امنیت اقتصادی زمانی فراهم می شود که مجموعه قوانین حوزه کسب و کار و صنعت، در راستای حمایت از سرمایه گذار و بخش خصوصی تدوین شود و در صورت تحقق این مهم شاهد شکوفایی تمامی زیرمجموعه های صنعت و تولید در کشور از جمله صنعت سنگ خواهیم بود.