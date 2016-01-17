تداوم پرداخت یارانه نقدی درسال۹۵/سقف معافیت مالیاتی حقوق تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، دولت در لایحه پیشنهادی خود برای سال ۹۵، سقف معافیت مالیاتی حقوق را ۱۵۶ میلیون ریال در سال ( ۱۳ میلیون ریال در ماه) تعیین کرده است.

همچنین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال و ردیف‌های یارانه ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیر نقدی به خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند.

در همین حال، دولت در لایحه بودجه سال آینده از مجلس شورای اسلامی خواسته است که مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا پایان سال ۹۵ تمدید کند.

هم اکنون نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد است.