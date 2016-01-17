فوتسال قهرمانی نزاجا در قزوین به مرحله نیمه نهایی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بازی های نیمه نهایی مسابقات فوتسال قهرمانی منطقه شمالغرب نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از صبح امروز یکشنبه در سالن ورزشی شهید بابایی شهر قزوین برگزار می شود.

دور سوم بازی های مقدماتی مسابقات فوتسال قهرمانی نزاجا دیروز در سالن ورزشی مدیریت بحران چوبیندر پی گیری شد که در پایان تیم ۴۱ ارومیه موفق شد با نتیجه ۷ بر ۲ تیم ۱۲۱ تبریز را شکست دهد و تیم ۲۱۶ زنجان با نتیجه ۲ بر۱ از حریف خود قرارگاه شمالغرب نزاجا شکست خورد و تیم ۱۱۶ قزوین با ۸ گل از سد تیم ۴۳۳ مهندسی رزمی گذشت.

بدین ترتیب تکلیف تیم های صعود کننده به مرحله نیمه نهایی مشخص شد و تیم های ۱۱۶ قزوین و ۲۶۴ سلماس از گروه «الف» و تیم های قرارگاه شمالغرب نزاجا و ۱۲۱ تبریز از گروه «ب» به ترتیب به عنوان تیم های اول و دوم گروه خود به مرحله نیمه نهایی صعود کردند.

بازی های رده بندی و فینال مسابقات فردا دوشنبه ۲۸ دی ماه از ساعت ۸ صبح در سالن ورزشی شماره یک هلال احمر استان برگزار می شود که تماشای این بازی ها برای عموم شهروندان آزاد است.

تیم های فینالیست جواز حضور در مرحله سراسری مسابقات فوتسال قهرمانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که دهم بهمن ماه سال جاری در اصفهان برگزار می شود را خواهند گرفت.