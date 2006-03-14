جز با رشد اخلاقي جامعه امكان پيشرفت وجود ندارد

سيدجواد جعفري رئيس اداره فرهنگ وارشاد خراسان رضوي در گفتگو با خبرنگار دين و انديشه "مهر" در مشهد اظهار داشت : مسلمانان در عرصه اي توانسته اند به گونه اي الگوهاي ديني و آنچه را در شرع و مقدسات ارائه مي شود با شيوه هاي مختلف نشان دهند. به عنوان مثال ماه مبارك رمضان يا ماه محرم را با سنتهايي خاص جلوه دار كرده و نشان داده اند.

وي افزود: در شرايطي متفاوت نيز مسلمانان توانسته اند در تصميمات مهم كشوري با اتحاد ، نقش پررنگي در تصميم گيريها ايفا كنند و يكي از عوامل متحد بودن و وحدت ريشه در مذهب دارد. در دين اسلام لحظه هاي شيريني از خير و بركت را مي توان ياد كرد كه با همياري تك تك افراد لحظه هايي ماندگار نقش گرفته است.

جعفري تصريح كرد: دين اسلام آنقدر داراي قدرت ، نفوذ و جاذبه اي است كه نيازي به ابزار خاص تبليغاتي ندارد ، فقط بايد دين را خوب شناخت . در اين صورت دلهاي مشتاق و فطرتهاي پاك اين شرايط را آماده مي كنند تا رابطه بين دين و مذهب در اجتماع تحقق يابد.

جعفري اظهار داشت : در حقيقت بايد آنچه به عنوان الگوهاي شخصيتي شناسانده مي شوند معرفي گردند. الگوها از شرع مقدس اسلام شكل گرفته اند و ما مي توانيم آنها را شكوفا سازيم.

جعفري ادامه داد : مهمترين حقيقتي كه در يك جامعه اسلامي بايد رعايت شود رشد فضايل اخلاقي ا ست. بنابراين اگر دغدغه هاي فضايل اخلاقي خاتمه يابد پيشرفت در رشد اجتماهي و مذهبي امري تحقق يافتني است.