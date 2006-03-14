  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۸:۲۸

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد خراسان رضوي در گفتگو با "مهر":

جز با رشد اخلاقي جامعه امكان پيشرفت وجود ندارد

جز با رشد اخلاقي جامعه امكان پيشرفت وجود ندارد

مهمترين حقيقتي كه در يك جامعه اسلامي بايد رعايت شود رشد فضايل اخلاقي ا ست. اگر فضايل اخلاقي تحقق يابند پيشرفتهاي گوناگون تحقق يافتني اند.

سيدجواد جعفري رئيس اداره فرهنگ وارشاد خراسان رضوي در گفتگو با خبرنگار دين و انديشه "مهر" در مشهد اظهار داشت : مسلمانان در عرصه اي توانسته اند به گونه اي الگوهاي ديني و آنچه را در شرع و مقدسات ارائه مي شود با شيوه هاي مختلف نشان دهند. به عنوان مثال ماه مبارك رمضان يا ماه محرم را با سنتهايي خاص جلوه دار كرده و نشان داده اند.

وي افزود: در شرايطي متفاوت نيز مسلمانان توانسته اند در تصميمات مهم كشوري با اتحاد ، نقش پررنگي در تصميم گيريها ايفا كنند و يكي از عوامل متحد بودن و وحدت ريشه در مذهب دارد.  در دين اسلام لحظه هاي شيريني از خير و بركت را مي توان ياد كرد كه با همياري تك تك افراد لحظه هايي ماندگار نقش گرفته است.

 جعفري تصريح كرد: دين اسلام آنقدر داراي قدرت ، نفوذ و جاذبه اي است كه نيازي به ابزار خاص تبليغاتي ندارد ، فقط بايد دين را خوب شناخت . در اين صورت دلهاي مشتاق و فطرتهاي پاك اين شرايط را آماده مي كنند تا رابطه بين دين و مذهب در اجتماع تحقق يابد.

 جعفري اظهار داشت : در حقيقت بايد آنچه به عنوان الگوهاي شخصيتي شناسانده مي شوند معرفي گردند. الگوها از شرع مقدس اسلام شكل گرفته اند و ما مي توانيم آنها را شكوفا سازيم.

 جعفري ادامه داد : مهمترين حقيقتي كه در يك جامعه اسلامي بايد رعايت شود رشد فضايل اخلاقي ا ست.  بنابراين اگر دغدغه هاي فضايل اخلاقي خاتمه يابد پيشرفت در رشد اجتماهي و مذهبي امري تحقق يافتني است.

 

کد مطلب 302662

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه