دو ایرانی از قاره اروپا سهمیه حضور در المپیک را کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای تکواندو انتخابی المپیک در قاره اروپا به میزبانی ترکیه با حضور ۱۲۰ تکواندوکار از کشورهای مختلف به مدت دو روز در استانبول برگزار شد که در پایان ۱۶ تکواندوکار موفق به کسب سهمیه شدند. در این بین دو تکواندوکار ایرانی هم جواز حضور در المپیک را کسب کردند.

راحله آسمانی تکواندوکار پیشین تیم ملی تکواندو که در بازیهای آسیایی ۲۰۱۰ گوانگجو موفق به کسب مدال نقره برای کاروان ورزشی اعزامی ورزش ایران شده بود در این رقابتها با ملیت بلژیکی و زیر پرچم فدراسیون جهانی تکواندو در وزن ۵۷- کیلوگرم در رقابتها شرکت و در نهایت با کسب مدال طلا جواز حضور در بازیهای المپیک ۲۰۱۶ ریو را کسب کرد.

همچنین میلاد بیگی تکواندوکار ایرانی الاصل تیم ملی آذربایجان در رقابتهای وزن ۸۰- کیلوگرم میدان رفت و با شکست همه رقبا صاحب مدال طلا شد و جواز حضور در بازیهای المپیک را به خود اختصاص داد. آذری‌ها که با هدایت رضا مهاندوست به ترکیه رفته بودند در دو وزن زنان هم صاحب مدال طلا شدند تا این تیم در مجموع با چهار سهمیه راهی بازیهای ریو ۲۱۶ شود.

روز گذشته در وزن ۴۹- کیلوگرم «پاتیمات» از آذربایجان صاحب مدال طلا شد. در این وزن «بوگدانوویچ» از صربستان با کسب مدال نقره جواز حضور در المپیک را کسب کرد. در وزن ۵۷- کیلوگرم «راحله آسمانی» طلا گرفت . «میکانه سوی» از فنلاند هم روی سکوی دوم ایستاد و سهمیه المپیک گرفت.

در وزن ۸۰- کیلوگرم در کنار میلاد بیگی «پازینسکی» از لهستان مجوز حضور در ریو را کسب کرد. همچنین در وزن ۸۰+ کیلوگرم «ماهاما چو» از انگلستان به همراه «آرمان سیلا» از بلاروس با کسب مدالهای طلا و نقره راهی برزیل شدند.