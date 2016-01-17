به گزارش خبرنگار مهر، محمود مشحون درباره آخرین وضعیت امضای قراداد فدراسیون بسکتبال با «درک باوئرمن» سرمربی تیم ملی اظهار کرد: باوئرمن دائم دنبال پول و قرارداد نیست. من هم از این ماجرا سوء استفاده کردم (با خنده). قرار شد همه امکاناتی که می‌خواهیم، فراهم شود و بعد تمام موضوعات را روی کاغذ بیاوریم.

وی درباره اینکه عدم امضای قرارداد ممکن است باعث جدایی باوئرمن از تیم ملی ایران و پاسخ دادن به سایر پیشنهاداتش شود، گفت: ایشان با علاقه به ایران آمده است. باوئرمن گفت که عاشق قهرمان‌های ایران و برخورد فدراسیون و ایرانی‌ها هستم. او تاکید داشت که در مدت کوتاه کارش در ایران چیزی جز احترام ندیده و برای همین علاقه مند است با امکانات خیلی خیلی پایین‌تر از آنچه فراهم کرده‌ایم هم به بسکتبال ایران کمک کند!

رئیس فدراسیون بسکتبال تاکید کرد: باوئرمن پایبند اینکه قراردادی بسته شود یا خیر نیست ولی ما موظفیم که قرارداد را امضا کنیم و طی یکی دو روز دیگر این اتفاق رخ خواهد داد.

مشحون همچنین با اشاره به بعضی از درخواست‌های سرمربی تیم ملی بسکتبال که از سوی کارگزارش مطرح شده بود، گفت: کارگزار ایشان چیزهای عجیب و غریب و حتی می‌توانم بگویم تمسخر آمیزی نوشته بود و تقاضای ۱۲ بلیت کرده بود. این دیگر از پرواز هم گذشته بود و انگار قرار بود باوئرمن برای پیک نیک به ایران بیاید.

وی ادامه داد: خود باوئرمن گفت که از این موضوع اطلاع ندارم. قرار شد با سرمربی تیم ملی حضوری همه چیز را مرور کنیم و آنچه که خواسته ما است و اختیار تام داده را انجام دهیم. در قرارداد ایشان یک عرف که برای مربیان لحاظ می‌شود را رعایت خواهیم کرد.

رئیس فدراسیون بسکتبال در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر میزان رقم قرارداد بائرمن اظهار کرد: چون اعلام این موضوع مورد ایجاد می‌کند، اجازه بدهید چیزی نگویم ولی همانطور که خودش گفته بود، امکانات کمتری از ما خواسته است. به عنوان مثال ما قبلا در هتل به او جا داده بودیم ولی او گفت حتی حاضر است به خانه یا هر جای دیگری برود. ما روز گذشته باوئرمن را به سوئیت سالن بسکتبال آزادی بردیم که آنجا را دید و پسندید. او حتی اعلام کرد که زودتر مرا از هتل به اینجا بیاورید!

مشحون که با رادیو جوان صحبت می‌کرد، در پایان درباره وضعیت ارسلان کاظمی و حضورش در تیم نیروی زمینی که ممکن است باعث افت این بسکتبالیست شود، گفت: این را من اعلام نکردم، اداره نظام وظیفه اعلام کرده است. کاظمی سرباز بوده و سال گذشته تعهد داده بود یک ماهه به خارج از ایران برود و برگردد ولی برنگشت. امیر پوردستان خودش بسکتبالیست بوده و به این ورزش علاقه مند است و خوشبینم با دستورات ایشان تغییراتی در تیم نیروی زمینی ایجاد شود تا جوانان برای حضور در این تیم ترغیب شوند.