آغاز مذاکرات گازی باهند و اعراب/ساخت لوله گاز ایران-عمان از سال۹۵

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاملی درباره مهم ترین مذاکرات ایران به منظور امضای قراردادهای صادرات گاز طبیعی در دوران پسا تحریم، گفت: صادرات گاز طبیعی به کشورهای منطقه و حوزه خلیج فارس اولویت اول تجارت گاز ایران در دوران پسا تحریم است.

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران با اعلام این که یکی از قراردادهای جدید گازی مربوط به عراق است، تصریح کرد: در مجموع ایران روزانه ۶۵ میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر خواهد کرد، البته این میزان در فصول گرم بیشتر خواهد شد.

این مقام مسئول با تاکید بر این که روزانه حدود ۳۰ و ۳۵ میلیون متر مکعب از این گاز طبیعی به ترتیب به استان های بغداد و بصره عراق تحویل داده خواهد شد، اظهار کرد: در شرایط فعلی عراق بیش از ۹۹ درصد کار احداث خط لوله و تاسیسات دریافت گاز را انجام داده و تنها به دلیل نا امنی های موجود در برخی از مناطق این کشور، هنوز برنامه صادرات گاز عملیاتی نشده است.

احتمال مشارکت چین در خط لوله صلح

کاملی همچنین در خصوص آخرین وضعیت صادرات گاز طبیعی به پاکستان، توضیح داد: ایران در زمینه صادرات گاز به پاکستان تاکنون اقدامات زیادی داشته به طوری‌که هم اکنون بخش عمده ای از خط لوله صادراتی تا مرزهای پاکستان احداث شده است.

وی با یادآوری این که پاکستان به بهانه تحریم ایران تاکنون اقدام خاصی در زمینه احداث ۷۸۰ کیلومتری خط لوله گاز در خاک خود انجام نداده است، تبیین کرد: از این رو این قرارداد فعلا مسکوت مانده و طرف پاکستانی در این زمینه به دنبال یک شریک خارجی که احتمالا چینی‌ها خواهند بود، است.

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز با بیان این که در هر قراردادی جریمه هایی برای عدم اجرای تعهدات وجود دارد، اما ایران دوست ندارد با کشور همسایه خود که روابط صمیمانه ای با آن ها داریم وارد فاز جریمه شویم، تاکید کرد: با این وجود طبیعی است هر کشور به فکر منافع مردم خود باشد، از این رو اگر اقدام پاکستان موجب ضرر ما شود قطعا بر اساس شرایط قرارداد عمل خواهیم کرد.

به گفته این مقام مسئول بر اساس قرارداد حدود ۲۱.۵ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز به این کشور صادر شود که هنوز در مورد افزایش این حجم مذاکراتی نشده است.

آخرین وضعیت افزایش صادرات گاز به ترکیه

کاملی در ادامه از ترکیه به عنوان یکی از مشتریان سنتی خریدار گاز طبیعی ایران نام برد و افزود: بر اساس قرارداد موجود، سالانه ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز باید به این کشور صادر شود.

وی با بیان این که هم اکنون دو کشور به سبب دو ادعای ترکیه که در ادعای اول دادگاه به نفع طرف ایرانی رای داد در دادگاه بین‌المللی به سر می‌برند، گفت: طبیعتا تا زمانی که رای دادگاه برای ادعای دوم اعلام نشود هیچگونه مذاکره جدی برای افزایش صادرات صورت نخواهد گرفت، اما آنچه مسلم است هم اکنون ظرفیت خط لوله گاز میان دو کشور بیشتر از حجم فعلی صادرات است.

آغاز ساخت خط لوله گاز ایران-عمان در سال ۹۵

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز در ادامه با یادآوری این که سابقه مذاکرات گازی ایران و عمان به بیش از ۱۰ سال قبل باز می‌گردد، تصریح کرد: اسفند ماه ۱۳۹۲ توافق نامه ای برای صادرات گاز از طریق خط لوله دریایی به میزان ۲۸ میلیون متر مکعب با عمان منعقد شد.

وی با اعلام این که بر اساس این توافق نامه قرار است بخشی از این گاز در بازار داخلی عمان و بخش دیگر به عنوان خوراک پروژه‌های ال. ان. جی این کشور شود، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۵ درصد از ظرفیت تاسیسات ال. ان. جی عمان به دلیل کمبود عرضه گاز از منابع داخلی برای استفاده است، علاوه بر این بر اساس این توافق نامه، این امکان وجود دارد از طریق خاک این کشور به کشورهای دیگر منطقه گاز صادر شود.

کاملی با تاکید بر این که به زودی مذاکرات بر سر موضوع قیمت فروش گاز طبیعی را آغاز خواهیم کرد، بیان کرد: کار مطالعه و مهندسی پایه احداث خط لوله دریای این پروژه به یک شرکت ایرانی واگذار شده و تصور می کنم با نهایی شدن کار مطالعه در طول ۱.۵ سال آینده این خط لوله احداث شود و پیش بینی می‌شود تا اوایل سال آینده کار احداث این خط لوله آغاز شود.

آمادگی ایران برای افزایش صادرات گاز به ارمنستان

وی در ادامه با بیان این که هم اکنون روزانه حدود یک میلیون متر مکعب گاز ایران به ارمنستان صادر می شود، تبیین کرد: با توجه به ضریب تبدیل موجود در قرار داد، از این کشور برق دریافت می کنیم.

کاملی با یادآوری این که احجامی که در این قرار داد با ارمنستان ذکر شده به ما اجازه صادرات روزانه ۵ میلیون متر مکعب گاز را می دهد اما این منوط به ایجاد زیر ساخت های لازم از سوی طرف ارمنی است، تاکید کرد: در فاز دوم این قرار داد این کشور هنوز به تعهدات خود عمل نکرده اند اما به تازگی پس از توافق با شرکت توانیر، کار ساخت خط انتقال خط ۴۰۰ کیلو ولت را شروع کرده اند و این طور که آنها اعلام کرده اند تا دو سال آینده این پروژه تمام می شود.

آغاز مذاکرات جدید گازی با هند و اعراب

این مقام مسئول همچنین با اشاره به مذاکرات انجام شده گازی با هندوستان، خاطرنشان کرد: براساس آن گاز ایران از طریق یک خط لوله دریایی به طول یکهزار و ۳۰۰ کیلومتر با هزینه شرکت هندی ساخته می شود، به زودی مذاکره با خریداران گاز در هند آغاز می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران همچنین در خصوص مهم ترین بازارهای جدید گازی ایران، گفت: بر اساس اولویت های تعیین شده هم اکنون با کشورهای منطقه همچون کویت و امارات متحده عربی در حال مذاکره هستیم که امیدواریم با برداشته شدن تحریم ها این مذاکرات به نتایج خوبی برسد.