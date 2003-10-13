توافق نامه هاي صلح در افغانستان نقض مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مركز اطلاعات سازمان ملل، هيئت امداد رسان سازمان ملل درافغانستان روز يكشنبه گزارش داد آتش بس امضا شده درهفته گذشته در بلخ در روزهاي اخير ناديده گرفته شده است.

"مانوئل دوآلمادوسيلوا" سخنگوي UNAMA اظهارداشت: "سه مورد نقض آتش بس در مناطق مختلف افغانستان مشاهده شده است. كه در اين راستا هيئتي از سوي "احمد علي جلالي" وزير كشور افغانستان روز شنبه در گفتگو با ژنرال عبد الرشيد دوستم و ژنرال استاد عطا محمد خواستار گسترش همكاري ها شدند."

سيلوا افزود: "ما اميدواريم توافق هاي صورت گرفته در زمينه صلح و آتش بس مورد توجه بيشتري قرار گيرد. اگر چه تا به حال چنين امري كمتر مشاهده شده است."

سخنگوي هيئت كمكي سازمان ملل در افغانستان خاطر نشان كرد كه هر گونه پيشرفت و سازندگي فقط در شرايط صلح و آرامش تحقق مي يابد.

