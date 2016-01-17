برجام پایان راه اصلاح اقتصادی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جلال پور در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به آغاز فصل جدید اقتصاد ایران گفت: اصلاحات اقتصادی در ایران تنها راه رسیدن به توسعه است و بر این اساس چنانچه بخواهیم تنها به برجام تکیه کنیم، به توسعه اقتصادی دست نخواهیم یافت.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: برجام تنها بخشی از مسیر را هموار می کند و بنابراین نباید تنها متکی به برداشته شدن تحریم‌ها برای شکوفایی اقتصادی باشیم.

وی از ضرورت بازتعریف روابط ایران با اتحادیه اروپا خبر داد و گفت: امروز باور داریم که اگر تدبیر در کشور جاری باشد، کشور و نظام، قدرت مدیریت چالش‌های پیچیده و مشکلات بزرگ را که غیرقابل حل به نظر می‌ رسد، دارد.

جلال پور با اشاره به نظر هیات‌های عالی ‌رتبه اروپایی که به ایران سفر کرده‌اند، گفت: از یک مقام عالی ‌رتبه اتحادیه اروپا شنیدم که گفت یافته مشترک ده‌ها هیات اروپایی که در ماه‌ های اخیر ایران بازدید کرده‌ اند، سه نکته بوده است؛ یکی اینکه ایران مستعد کار با اروپاست و بنگاه‌های ایرانی دارای قابلیت خوبی برای جذب تکنولوژی و بزرگ شدن هستند، دیگر آنکه در کار با ایران باید به تامین نیاز منطقه چند صد میلیونی پیرامون ایران فکر کرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: اتحادیه اروپا برای کار با ایران محتاج بازتعریف روابط خود با ایران و البته با آمریکاست و گمان می‌‌کنم امروز ایران در موضعی است که این تعریف جدید روابط را از موضع حکمت و صلابت انجام دهد.

به گفته وی، برجام را نباید پایان راه اصلاح اقتصادی ایران دانست بلکه قدمی آغازین و بسترساز در راستای اصلاح صحیح اقتصاد ایران است.

جلال ‌پور به فرصت‌های به وجود آمده پیش روی اقتصاد ایران اشاره کرد و افزود: با تمام اینها کار ما دشوار و رقابت اقتصادی سنگینی با رقبای منطقه ‌ای داریم، اما نباید فرصت خلق اشتغال را از دست بدهیم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بحران‌های زیست‌ محیطی، کمبود منابع آبی، آلودگی هوا، فروپاشی آبی در کشور را از جمله دغدغه‌‌های پیش رو خواند و گفت: باید با دست همه فعالان اقتصادی و تدبیر همه مسئولان برای عبور از این مشکلات گام‌ های بلندی برداریم.