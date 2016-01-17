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۲۷ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۲۳

با افزایش اعتراض به محدودیت خبری اعمال شده از سوی استانداری؛

استاندار اردبیل برای دعوت از خبرنگاران به جلسات قول مساعد داد

استاندار اردبیل برای دعوت از خبرنگاران به جلسات قول مساعد داد

اردبیل – استاندار اردبیل در پی افزایش اعتراض و انتقادات خبرنگاران و رسانه‌ها بویژه خبرگزاری‌ها از محدودیت خبری و دعوت سلیقه‌ای، در خصوص دعوت از خبرنگاران به جلسات استانداری قول مساعد داد.

مجید خدابخش در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نارضایتی خبرنگاران و رسانه ها از دعوت‌های گزینشی روابط عمومی استانداری اردبیل به جلسات این نهاد اجرایی تصریح کرد: جلسات استانداری به دو شکل عمومی و تخصصی برگزار می شود.

وی افزود: در جلسات عمومی اینطور نیست که خبرنگار یا خبرگزاری حذف شود و مانند شورای اداری و شورای برنامه‌ریزی ما از همه رسانه‌ها دعوت می‌کنیم.

استاندار اردبیل در پاسخ به اینکه بیشتر از دو ماه است که به جلسات عمومی نیز خبرنگاران دعوت نمی شوند و یا با دعوت گزینشی فقط یکی از خبرگزاری ها حضور دارد، متذکر شد: برخی جلسات با هدف هم‌اندیشی و تبادل‌نظر با مدیران است و حضور خبرنگاران ضرورت ندارد.

وی که ادعا می کرد اگر دعوتی انجام‌ نشده در این جلسات بوده است، منعی برای حضور خبرنگاران در جلسات عمومی ندانست و افزود: در تمامی جلسات عمومی خبرنگاران دعوت می‌شوند و تبعیضی بین رسانه‌ها نداریم.

خدابخش در خصوص دعوت از برخی خبرگزاری‌ها در همین جلسات و حذف سایر خبرگزاری‌ها و رسانه‌های فعال نیز اضافه کرد: ما به روابط عمومی استانداری می‌گوییم دعوت کنند.

وی در حالی که تاکید می کرد که اینطور نیست کسی را دعوت کنیم و دیگری را حذف کنیم، این سئوال را که چرا در سال های قبل و حتی در نیمه اول امسال خبرنگاران خبرگزاری ها به جلسات و کارگروه های تخصصی نیز دعوت می شدند اما اکنون این موضوع تغییر یافته بی پاسخ گذاشت.

بحث محدودیت خبری و دعوت سلیقه ای به جلسات در حالی بیش از گذشته در اردبیل مطرح شده و البته پیکان را به سمت استانداری نشانه رفته که چند روز پیش هم خبرنگاران به جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دعوت نشدند و دلیل آن نیز از سوی برخی عوامل اتاق بازرگانی اردبیل به عنوان میزبان این جلسات، عدم تمایل استانداری برای حضور خبرنگاران عنوان شد.

کد مطلب 3026706
محمد میرزایی ناطق

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