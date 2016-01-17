استاندار اردبیل برای دعوت از خبرنگاران به جلسات قول مساعد داد

مجید خدابخش در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نارضایتی خبرنگاران و رسانه ها از دعوت‌های گزینشی روابط عمومی استانداری اردبیل به جلسات این نهاد اجرایی تصریح کرد: جلسات استانداری به دو شکل عمومی و تخصصی برگزار می شود.

وی افزود: در جلسات عمومی اینطور نیست که خبرنگار یا خبرگزاری حذف شود و مانند شورای اداری و شورای برنامه‌ریزی ما از همه رسانه‌ها دعوت می‌کنیم.

استاندار اردبیل در پاسخ به اینکه بیشتر از دو ماه است که به جلسات عمومی نیز خبرنگاران دعوت نمی شوند و یا با دعوت گزینشی فقط یکی از خبرگزاری ها حضور دارد، متذکر شد: برخی جلسات با هدف هم‌اندیشی و تبادل‌نظر با مدیران است و حضور خبرنگاران ضرورت ندارد.

وی که ادعا می کرد اگر دعوتی انجام‌ نشده در این جلسات بوده است، منعی برای حضور خبرنگاران در جلسات عمومی ندانست و افزود: در تمامی جلسات عمومی خبرنگاران دعوت می‌شوند و تبعیضی بین رسانه‌ها نداریم.

خدابخش در خصوص دعوت از برخی خبرگزاری‌ها در همین جلسات و حذف سایر خبرگزاری‌ها و رسانه‌های فعال نیز اضافه کرد: ما به روابط عمومی استانداری می‌گوییم دعوت کنند.

وی در حالی که تاکید می کرد که اینطور نیست کسی را دعوت کنیم و دیگری را حذف کنیم، این سئوال را که چرا در سال های قبل و حتی در نیمه اول امسال خبرنگاران خبرگزاری ها به جلسات و کارگروه های تخصصی نیز دعوت می شدند اما اکنون این موضوع تغییر یافته بی پاسخ گذاشت.

بحث محدودیت خبری و دعوت سلیقه ای به جلسات در حالی بیش از گذشته در اردبیل مطرح شده و البته پیکان را به سمت استانداری نشانه رفته که چند روز پیش هم خبرنگاران به جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دعوت نشدند و دلیل آن نیز از سوی برخی عوامل اتاق بازرگانی اردبیل به عنوان میزبان این جلسات، عدم تمایل استانداری برای حضور خبرنگاران عنوان شد.