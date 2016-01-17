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۲۷ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۵۵

جریمه نقدی برانکو ایوانکوویچ کاهش یافت

جریمه نقدی برانکو ایوانکوویچ کاهش یافت

کمیته استیناف رای خود را درخصوص درخواست تجدید نظرخواهی سرمربی تیم پرسپولیس اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به محکومیت برانکو ایوانکوویچ  به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل مصاحبه و توهین به فدراسیون فوتبال و کمیته داوران، کمیته استیناف پس از دقت در محتویات پرونده و علیرغم اینکه وی در بیشتر موارد اخلاق و احترام به مقامات رسمی مسابقات و تیم‌های مقابل را بر اساس رفتار حرفه ای رعایت کرده است، به دلیل انجام مصاحبه‌هایی که پیرو آن عملکرد عادلانه و منصفانه مقامات رسمی مسابقات را مورد خدشه قرار داده، رای صادره را تایید و به استناد ماده ۴۲ آیین نامه انضباطی میزان جریمه نقدی وی را به دلیل نامناسب بودن با تخلف صورت انجام شده، به پرداخت پنجاه میلیون ریال کاهش داد.

کد مطلب 3026713

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