جریمه نقدی برانکو ایوانکوویچ کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به محکومیت برانکو ایوانکوویچ به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل مصاحبه و توهین به فدراسیون فوتبال و کمیته داوران، کمیته استیناف پس از دقت در محتویات پرونده و علیرغم اینکه وی در بیشتر موارد اخلاق و احترام به مقامات رسمی مسابقات و تیم‌های مقابل را بر اساس رفتار حرفه ای رعایت کرده است، به دلیل انجام مصاحبه‌هایی که پیرو آن عملکرد عادلانه و منصفانه مقامات رسمی مسابقات را مورد خدشه قرار داده، رای صادره را تایید و به استناد ماده ۴۲ آیین نامه انضباطی میزان جریمه نقدی وی را به دلیل نامناسب بودن با تخلف صورت انجام شده، به پرداخت پنجاه میلیون ریال کاهش داد.