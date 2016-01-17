جریمه نقدی برانکو ایوانکوویچ کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به محکومیت برانکو ایوانکوویچ به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل مصاحبه و توهین به فدراسیون فوتبال و کمیته داوران، کمیته استیناف پس از دقت در محتویات پرونده و علیرغم اینکه وی در بیشتر موارد اخلاق و احترام به مقامات رسمی مسابقات و تیمهای مقابل را بر اساس رفتار حرفه ای رعایت کرده است، به دلیل انجام مصاحبههایی که پیرو آن عملکرد عادلانه و منصفانه مقامات رسمی مسابقات را مورد خدشه قرار داده، رای صادره را تایید و به استناد ماده ۴۲ آیین نامه انضباطی میزان جریمه نقدی وی را به دلیل نامناسب بودن با تخلف صورت انجام شده، به پرداخت پنجاه میلیون ریال کاهش داد.
کمیته استیناف رای خود را درخصوص درخواست تجدید نظرخواهی سرمربی تیم پرسپولیس اعلام کرد.
کد مطلب 3026713
نظر شما