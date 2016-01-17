گرد و غبار و آلودگی در کمین هوای کشور

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی به خبرنگار مهر گفت: بر اساس تحلیل داده‌ها و آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی از امروز تا روز سه‌شنبه به سبب پایداری جو، افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت تهران، البرز، اصفهان و اراک پیش‌بینی می‌شود.

احد وظیفه افزود: امروز در شرق و جنوب شرق کشور وزش باد شدید گاهی با گرد و خاک رخ خواهد داد و بخش‌های مرکزی خلیج فارس مواج پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی روز دوشنبه در سواحل غربی خزر و روز سه‌شنبه با عبور موج تراز میانی جو در شمال غرب، غرب و ارتفاعات جنوب غرب کشور ابرناکی و در برخی مناطق بارش باران و در مناطق سردسیر بارش پراکنده برف گاهی با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

احد وظیفه با اعلام این که روز دوشنبه افزایش سرعت وزش باد بر روی کشور عراق سبب خیزش گرد و خاک و انتقال آن به بخش‌هایی از جنوب غرب کشور در اوایل وقت روز سه‌شنبه خواهد شد، گفت: از این رو کاهش کیفیت هوا در جنوب غرب کشور در روز سه‌شنبه دور از انتظار نیست.

هوای تهران امروز و فردا صاف در پاره‌ای نقاط غبارآلود پیش‌بینی شده و بیشترین و کمترین دمای هوای پایتخت ۱۳ و ۳ درجه سانتیگراد اعلام شده است.