اعزام هشت تیم باستان شناس به مناطق اجرای طرح گرمسیری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، سیامک سرلک با اعلام این خبر افزود: انجام هر پروژه عمرانی در منطقه زاگرس مرکزی که از منظر مطالعات باستان شناسی به ویژه باستان شناسی پیش از تاریخ یکی از مهمترین حوزه های فرهنگی کشور است بدون تردید فصل مشترک های زیادی با مواریث فرهنگی خواهد داشت.

سرلک مدیر پروژه مطالعات باستان شناسی طرح گرمسیری با بیان اینکه مجری طرح گرمسیری شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران است تصریح کرد: این طرح در ۲استان کرمانشاه وایلام محدوده سراسری نوار مرزی را در بر می گیرد.

او گفت: در پروژه‌های عمرانی موسوم به پژوهش های نجات بخشی دو فاز عملیات میدانی داریم که فاز اول آن بررسی و شناسایی است که نتایج‌اش به فاز دوم، شامل کاوش های باستان شناسی منجر می شود.

وی با اشاره به وسعت محدوده اجرای این طرح افزود:می‌توان ادعا کرد طرح گرمسیری یکی از بزرگترین پروژه های بررسی‌های باستان شناسی است که تا به حال پژوهشکده باستان شناسی آن را مدیریت کرده است.

سرلک افزود: در فاز اول مطالعات باستان شناسی پروژه گرمسیری فعلا ۸تیم به منطقه مورد بررسی اعزام شده اند که سعی کرده ایم افرادی را انتحاب کنیم که از ۲شاخصه تخصص و بومی بودن برخوردار باشند و تا حدودی نیز موفق بوده ایم.

سرلک با بیان اینکه طرح گرمسیری علاوه بر شبکه های انتقال آب شامل ساخت سد نیز می شود گفت: این طرح از لحاظ منطقه‌ای شهرهای سرپل ذهاب، گیلان غرب، قصر شیرین، ثلاث باباجانی، دهلران، مهران، شیروان چرداول را در بر می گیرد.

این باستان شناس تصریح کرد :جامعه باستان شناسی می داند که منطقه زاگرس مرکزی به خصوص از منظر مطالعات باستان شناسی پیش از تاریخ یکی از مهمترین حوزه های فرهنگی کشور محسوب می شود و به همین دلیل ما حساسیت زیادی را در این زمینه داریم و هر پروژه عمرانی که در این منطقه انجام می شود بدون تردید فصل مشترک های زیادی با مواریث فرهنگی پیدا خواهد کرد.

وی مناطقی که برای ساخت شبکه های آبرسانی طرح گرمسیری مد نظر قرار گرفته است را شامل بخش های منتهی به کوهپایه های شرقی زاگرس و یکسری دشت های میان کوهی که از مراکز فرهنگی بسیار مهم و غنی حوزه فرهنگی زاگرس میانی به شمار می رود اعلام کرد.

او با اشاره به تخصص تیم های اعزامی نسبت به موضوع و موقعیت منطقه مورد بررسی اظهار داشت :قرار است این تیم ها به شکل کاملا پیمایشی محدوده را مورد بررسی قرار داده و در عین حال از نتایج بررسی های گذشته که بصورت سازماندهی شده و یا پراکنده دراین منطقه انجام شده است استفاده کنند.

سرلک در توضیح مشکلات پیش رو برای اجرای این پروژه بزرگ گفت : از آنجایی که این پروژه درنوار مرزی قرار گرفته و ۸سال جنگ را در آن شاهد بوده ایم نقاطی در آن وجود دارد که مناطق پر خطر و میادین مین محسوب می شوند از این رو قرار است برای رعایت مسائل امنیتی تیم های متخصص همراه باستان شناسان به منطقه اعزام شوند.

او پروژه گرمسیری را طرح بزرگی دانست که در یک نقطه بسیار حساس در حال انجام است و اظهار امیدواری کرد سازمان میراث فرهنگی در این راستا بتواند به رسالت و وظایفی که بر عهده دارد عمل کند.

سرلک با بیان اینکه در انتظار نتایج بررسی های فاز اول هستیم تأکید کرد که پس از اعلام نتایج توسط باستان شناسان می توانیم آنها را به مسئولان و مجریان طرح ابلاغ کرده و تصمیم گیری کنیم.

فاز نخست مطالعات باستان شناسی طرح گرمسیری در (دشت های مهران و زرین آبد و محدوده آبگیر سد چنگوله)، (شبکه های شماره ۴-۱۰در غرب استان کرمانشاه)، (سد کنجان چم و مسیر خط لوله شهرستان مهران)، (منطقه قصر شیرین)، (طرح و شبکه آب رسانی، قطعه ۲۲بخش مرکزی دهلران)، (حوضه آبگیری سد امام حسن و بند حلوان حد فاصل شهرستان های قصر شیرین، گیلان غرب و سر پل ذهاب) و(شبکه زهکشی ۲۳شهرستان دهلران) با مجوز ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در حال انجام است.