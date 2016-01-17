استفاده بهینه از آب در کشاورزی به پایداری تولید کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، نیازعلی ابراهیمی پاک ظهر یکشنبه در جلسه با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین که در سازمان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد اظهارداشت: در شرایطی که با محدودیت شدید منابع آبی مواجهیم و مصرف بی رویه در بخشهای مختلف هم نگرانی تامین آب را دوچندان کرده است باید دنبال راهکارهای منطقی و علمی برای بهینه سازی مصرف باشیم.

وی افزود: با کاهش مصرف و استفاده بهینه از منابع آبی می توانیم به تولید پایدار در کشاورزی دست یابیم و به توسعه این بخش کمک کنیم.

ابراهیمی پاک تصریح کرد: برای کاهش و جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌ها و همچنین مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز و استفاده بهینه از این منابع نیازمند همکاری، همدلی و مسئولیت ‌پذیری تمام مسئولان هستیم و در این راستا مشارکت بهر ه برداران نیز تعیین کننده است.

وی بیان کرد: با برنامه ‌ریزی مدون و بر اساس رویکرد کارشناسی باید به ‌گونه‌ای عمل کنیم تا به تولید پایدار محصولات کشاورزی آسیبی وارد نشود.

ابراهیمی پاک استفاده از روش‌های نوین آبیاری، کود، بذر مناسب، ارائه روش‌های نوین و همچنین مدیریت مزرعه را در افزایش راندمان تولید در واحد سطح مؤثر دانست و گفت: با برنامه ریزی مدون در این زمینه ها میتوانیم به تولید پایدار برسیم.

وی تأکید کرد: با نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی می توان تا ۳۰ درصد در مصرف آب منابع زیرزمینی صرفه‌جویی کرد که امیدواریم این طرح با سرعت تکمیل شود.

در ادامه حمید قزوینی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان قزوین گفت: متأسفانه طی ۲۰ سال اخیر حفر چاه‌های غیرمجاز بشدت افزایش یافته که این روند به کاهش شدید منابع آب زیرزمینی منجر شده و با افت سفره‌های زیرزمینی شاهد فرونشست زمین در دشت قزوین هستیم.

قزوینی افزود: مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز از برنامه‌های مهم و اولویت دار شرکت آب منطقه ای استان است که در حال اجراست.

وی ضمن قدردانی از حساسیت و پیگیری ریاست و مدیران جهاد کشاورزی در برنامه ‌ریزی برای استفاده بهینه از منابع آبی زیرزمینی تصریح کرد: امیدواریم با تداوم همکاری ها بتوانیم با تکمیل طرح نصب کنتورهای هوشمند در مسیر استفاده بهینه از منابع آبی گام مهمی برداریم.

قزوینی گفت:با اجرای روش‌های نوین و اعمال قانون ازجمله مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز، نصب کنتور هوشمند، تعیین تکلیف چاه‌های فرم ۵ و استفاده بهینه از منابع آبی می توان زمینه ۴۰ تا ۴۵ درصد ضرفه جویی در مصرف آب را فراهم کرد.

در ادامه این نشست محمد حسین عطایی مدیر آب ‌وخاک و امور فنی مهندسی و زیربنایی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز گفت: ۲۵ درصد از اراضی کشاورزی استان معادل ۶۰ هزار هکتار از آب چاه‌های غیرمجاز استفاده می‌کنند.

عطایی بیان کرد: با کاهش ۱۵ درصدی آب چاه‌های مجاز و مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز به تعادل آب خوان در سفره‌های زیرزمینی دست خواهیم یافت.

وی تصریح کرد: همچنین با نصب کنتور هوشمند سالانه ۱۳۲ میلیون مترمکعب به ذخیره‌سازی آب در سفره‌های زیرزمینی کمک خواهد شد و مصرف نیز تا ۱۳ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

عطایی گفت: با اجرای سیستم‌های قطره‌ای راندمان آبیاری در بخش کشاورزی به ۹۴ درصد افزایش خواهد یافت.