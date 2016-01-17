ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی بدون شهرداری چگونه ممکن است؟

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای اسلامی شهر مشهد ظهر یکشنبه در نشست شورا که در تالار جلسات ساختمان تالار شهر برگزار شد نسبت به تشکیل جلسه بررسی مسائل حاشیه شهر و سکونتگاه های غیر رسمی در استانداری بدون حضور نمایندگان شورای اسلامی و شهرداری مشهد به عنوان اصلی ترین نهاد در موضوع ساماندهی حاشیه شهر انتقاد و اعتراض کردند.

عضو کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر مشهد در این خصوص اظهار داشت: چه دلیلی وجود دارد که نشست بازآفرینی سکونتگاه های غیر رسمی بدون حضور نمایندگان شورا و مدیریت شهری مشهد در استانداری خراسان رضوی برگزار شود در حالیکه مهمترین نقش اجرایی و تصمیم گیری در این خصوص با آنها است.

محمد حسین جهانبخش افزود: تاکنون شهرداری به همراه شورای شهر مشهد ۴۱ بسته پیشنهادی جهت ساماندهی حاشیه شهر و سکونتگاه های غیر رسمی به دولت ارائه کرده است اما در نشست استانداری از آنها دعوت نمی شود، به نظر بنده این اقدام به هیچ وجه شایسته این دو نهاد متولی نبوده است.

عضو کمیسیون ساماندهی حاشیه شهر شورای اسلامی شهر مشهد در ادامه و تائید سخنان جهانبخش ابراز کرد: این که جلساتی با موضوع و محوریت وظایف شهرداری مشهد برگزار شد ولی از آنها دعوتی به عمل نیاید واقعا دردناک و غیر قابل پذیرش است.

غلامحسین صاحبی اضافه کرد: نمونه دیگر این برخورد را می توان از عدم دعوت و اطلاع نمایندگان مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر مشهد در نشست هایی با حضور برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع ساماندهی حاشیه شهر مشهد اشاره کرد.

وی با بیان اینکه موضوع کشف رود و کشت سبزیجات و صیفی جات آلوده از معضلات شهر مشهد در گذشته بود، عنوان کرد: نخستین اقدامات جهت بازپیرایی و ساماندهی حاشیه شهر مشهد و به ویژه رودخانه کشف رود با همکاری شورای شهر مشهد آغاز شد.

این عضو شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه تاکنون هیچ دستگاه اجرایی و دولتی هزینه ای برای ساماندهی حاشیه شهر مشهد انجام نداده است، ادامه داد: همانطور که می دانید دولت برای ساماندهی این موضوع یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال مصوب کرد که تاکنون یک ریال از آن هم پرداخت نشده است.

وی تصریح کرد: همچنین در نشست هایی که با وزیر نیرو و سایر مسوولان برگزار شده بود دستگاه های اجرایی که هیچ هزینه و اقدامی برای این موضوع نکرده بودند از یکدیگر تقدیر و تشکر می کردند ولی صحبتی و حضوری از شهرداری و شورای شهر مشهد در میان نبود.

صاحبی خاطر نشان کرد: البته این اعتراض و انتقادات به معنای توقع تقدیر و تشکر از شورا و مدیریت شهری مشهد نیست بلکه درخواست ما این است که سایر دستگاه های اجرایی در مقابل شهرداری و شورا قرار نگیرند.

دیگر عضو شورای شهر مشهد نیز با بیان اینکه تمامی اقدامات و هزینه های ساماندهی حاشیه شهر و رودخانه کشف رود توسط شورای چهارم و شهرداری مشهد انجام شده است، اظهار داشت: تاکنون هیچ اعتبار دولتی برای این دو موضوع تخصیص نیافته است لذا باید اعتراضات اعضای شورا به حضور استاندار خراسان رضوی برسد.