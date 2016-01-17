معماری با اقلیم دل، هم شکلی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، فایل صوتی سخنرانی داریوش شایگان با عنوان «جستجوی فضاهای گمشده در معماری» توسط سیمافکر منتشر شده است و در بالا قابل دریافت است.

متن این سخنرانی که در جمع مهندسان مشاور ایران ایراد گردیده است را در این پیوند می توانید بخوانید.

بخشی از سخنان شایگان در این نشست از این قرار است.

به نظر من میان مسکن و فضای بنا شده و فضای ذهن و اقلیم دل، هم شکلی های اجتناب ناپذیری وجود دارد. به طوری که نمی توان یکی را بدون دست بردن در دیگری تغییر داد. معماری همیشه تحقق یک رویا یا یک تخیل بزرگ بوده است و هر محتوای فضایی با یک شیوه زندگی، یک نحوه شناخت و حتی می توان گفت با یک شیوه حضور همراه است.

در اینجا هدفم مقایسه مختصری است بین پاریس و اصفهان. درک پاریس قرن نوزدهم بدون درک ایدئولوژی امپریال که زیرساخت آن است دشوار است. در پاریس قرن نوزدهم شهرسازی به شیوه هوسمن یک پیروزی سرمایه داری است و آغاز سرمایه داری بزرگ در فرانسه است.

ولی با این تفاسیر اگر از پاریس به اصفهان گذر کنیم، با برداشتی کاملا متفاوت از فضای شهری روبه رو می شویم. در این فضای شهری اصفهان نه تنها صنعت بزرگ هنوز ظاهر نشده، نه تنها تشنج های بزرگ مدرنیته یعنی تضادهای بین فرد و جامعه ناشناخته و بیگانه مانده، نه فقط خبری از نهادهای مدنی در آن سراغ نمی توان کرد، بلکه بینش طراح آن نیز هم از ساحت دیگر وجود نشات می گیرد. در اصفهان از آن نهادهای مدنی که در پاریس از آنها صحبت کردیم اثری نیست. در واقع اهالی اصفهان برخلاف اهالی پاریس، شهروند نیستند بلکه مومنانی هستند زیر سلطه دو قدرت، دیانت و سلطنت.



در پایان سخنرانی، سوالاتی در مورد اندیشه های دکتر شایگان (نه فقط در موضوع معماری) از ایشان پرسیده شد. این سخنرانی، ۲۲ دی، در جامعه مهندسان مشاور ایران ایراد شده است.