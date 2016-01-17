هنرمندان و سینماگران شهادت سعید سیاح طاهری را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز پرستویی، رخشان بنی‌اعتماد، تهمینه میلانی، خسرو سینایی، رضا کیانیان، حمید فرخ‌نژاد، رویا تیموریان، مسعود رایگان، انسیه شاه‌حسینی، پریوش نظریه، مهتاب کرامتی، عبدالحسن برزیده، محمدباشه آهنگر، حسن پورشیرازی، جواد افشار، مهرداد صدیقیان، کوروش سلیمانی، سید علی صالحی و مالک حدپور سراج ضمن ابراز همدردی شدید، شهادت سعید سیاح طاهری را به خانواده این شهید فرهنگی تسلیت گفتند.

سعید سیاح طاهری از جانبازان مخلص ۸ سال دفاع مقدس بود که با دبیری و بنیانگذاری خودجوش جشنواره دانش آموزی فیلم دفاع مقدس و با یاری هنرمندان سینما و نیز یادگاران دوران جنگ، در طی ۹ دوره، بیش از ۳۰۰ هزار دانش‌آموز و معلم مناطق روستایی و پیرامونی در شهرهای محروم را با سبکی شاد و جدید با حماسه مقاومت‌های مردمی جنگ آشنا می‌نمود. از دیگر فعالیت‌های این شهید برگزاری مسابقات کتابخوانی دفاع مقدس، دربین اقشار مختلف، همچون معلمان ۵ استان خوزستان، ایلام، بوشهر، سیستان و بلوچستان و هرمزگان و نیز زندانیان و دیگر گروه‌های اجتماعی همانند پرستاران و مهمانداران هواپیما بود که بدلیل غیر رسمی بودن و بکارگیری شیوه‌های نوین، بسیار تاثیرگذار بودند.

وحید جلیلی از بنیانگذاران جشنواره فیلم‌های مردمی «عمار» نیز طی مصاحبه‌ای در این رابطه اعلام کرد که بر اساس ابتکار و تجربه جشنواره دانش‌آموزی فیلم دفاع مقدس و این شهید والامقام بود که ایده اولیه جشنواره «عمار» برای پخش و نمایش فیلم در نقاط سراسری کشور ایجاد گردید.

شهید سعید سیاح طاهری پس از انجام مسابقه مردمی کتاب‌های «من زنده‌ام» و «نوشتم تا بماند» در بین ۳ هزار معلم شهرستانهای آبادان و اروندکنار و اهدا جوایز مربوطه، باوجود جانبازی و نقص عضو، به صورت داوطلبانه به سوریه رفت و در حلب به دست گروه داعش به شهادت رسید.

مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید با حضور تعدادی از هنرمندان و دیگر اقشار مردم، سه‌شنبه ۲۹ دی‌ماه در آبادان برگزار می‌شود.