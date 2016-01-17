به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز حاتمی ظهر یکشنبه در همایش روز قشر بسیج رسانه به نقش تاثیرگذار رسانه ها در توسعه یک جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: امروز رسانه ها در جهان حرف اول را می زنند به‌طوریکه تمام موضوعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... حاصل و برآیند موضوعات مربوط به رسانه هستند.

وی با اشاره به اینکه رسانه های جمهوری اسلامی رسانه هایی مستقل هستند عنوان کرد: تا کنون هیچ رسانه ای در دنیا این توان را نداشته تصاویر تسلیم شدن یک سرباز آمریکایی را نمایش دهد زیرا آمریکا بر رسانه های دنیا انحصار داشته و اجازه انتشار چنین تصاویری را نمی دهد ولی رسانه های ایران این تصاویر را منتشر کردند زیرا رسانه هایی مستقل هستند.

مسئول سازمان بسج هنرمندان لرستان با تاکید بر اینکه رسانه های ما باید به خودمان انحصار داشته باشند اضافه کرد: رسانه های ما باید بتوانند هم جزئی نگری و هم کلی نگری داشته باشند و رسالت اصلی خود را دنبال کنند در این صورت به قدرت فوق العاده رسانه ای دست پیدا خواهند کرد.

حاتمی به نکاتی که رسانه های کشور به ویژه رسانه های بسیجی باید مد نظر قرار دهند اشاره کرد و گفت: تقوای رسانه ای موضوعی است که می تواند در پیشبرد اهداف یک رسانه موثر باشد لذا اصحاب رسانه باید در کار خود تقوا داشته باشند زیرا تقوا یک بازدارندگی را ایجاد کرده و از آن می توان به درگاه خبر یاد کرد.

وی بر رعایت انصاف رسانه ای از سوی رسانه ها تاکید کرد و بیان داشت: در جریان اخیر دستگیری قایق های آمریکایی یکسری افراد می خواستند نشان دهند بزرگان کشور به برخی مسائل توجه نداشته اند لذا زوایایی پوچ و بی معنی را بیان می کردند.

مسئول سازمان بسج هنرمندان لرستان افزود: رسانه ها می توانند دست افرادی که قصد سیاه نمایی داشته و می خواهند احوالات جامعه را دستخوش ناراحتی و ناامیدی کنند را کوتاه کنند.

حاتمی با بیان اینکه از بسیج رسانه انتظار می رود مدیرانی که راه اشتباه را در پیش گرفته اند مشاوره و تذکر دهند تصریح کرد: از رسانه ها خواسته می شود از بزرگنمایی اشتباه کوچک مدیران پرتلاش پرهیز کرده و آن مدیر را راهنمایی و مشاوره دهند.

وی با بیان اینکه رسانه های ما در برخی جاها رسالت خود را گم کرده اند اظهار داشت: رسانه ها در راستای تربیت نسل جوان منتظر اقدامی نکرده اند در صورتیکه همین رسانه ها توافقات و میثاق نامه هایی داشته و در فضای مربوط به نظام جمهوری اسلامی تنفس می کنند لذا باید به امر تربیت نسل جوان منتظر از سوی رسانه ها توجه شود.

مسئول سازمان بسج هنرمندان لرستان با بیان اینکه رسانه ها نقش موثری در راستای استقرار فرهنگ مقاومت و ایستادگی دارند افزود: شاید عده ای بر این باورند که از پس هر نرمشی دست دوستی از جانب ابرقدرت ها به سوی ایران دراز شود ولی اینگونه نشد لذا اکنون از رسانه ها توقع می رود فرهنگ مقاومت در برابر ظلم را ترویج دهند.

حاتمی اضافه کرد: اگر رسانه ها اسناد مکتوبی از مقاومت و ایستادگی رزمندگان برای نسل جوان و نسل های آینده را فراهم نکنند در آینده با صفی از افرادی مواجه می شویم که توان ایستادگی در برابر ظلم را نخواهند داشت.

وی به نقش تاثیرگذار رسانه ها در ترویج فرهنگ کار اشاره کرد و گفت: آنچه امروز در کشور به ویژه استان لرستان به آن گرفتار هستیم بیکاری جوانان است و به دلیل پایین بودن فرهنگ کار در لرستان مشاهده می شود بسیاری از جوانان حاضر نیستند در شهر خود بسیاری از کارها را انجام دهند لذا رسانه ها در ترویج فرهنگ کار نقش مهمی دارند.

حاتمی افزود: رسانه ها باید معروفات متروک و منکرات رایج را به جامعه بشناسند و چارچوب و موازین این موضوعات را تبیین کنند.