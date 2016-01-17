کشف ۵ هزار نخ سيگار قاچاق در مهران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس ایلام، سرهنگ محسن کشتکار در اين باره گفت: طرح نظارت بر اصناف توسط اداره اماکن عمومی و ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مدت ۲۴ ساعت از واحدهای صنفی اين شهرستان مرزی به مرحله اجرا در آمده است.

وی افزود: در بازديد از واحدهای صنفی تعداد پنج هزار نخ سيگار قاچاق کشف و به اداره قاچاق کالا و ارز انتقال داده شد و در اين راستا يک نفر متهم دستگير و با تشکيل پرونده تحويل محاکم قضايی شد.

طرح توزيع کلاه ايمنی رايگان

رئيس پليس راهنمايی و رانندگی استان ايلام از توزيع کلاه ايمنی رايگان به موتور سواران در ايلام خبر داد و گفت: با هماهنگی های به عمل آمده با اداره آموزش و فرهنگ ترافيک پليس راهور و سازمان پايانه ها و حمل و نقل استان ايلام به موتور سواران کلاه ايمنی رايگان توزيع خواهد شد.

سرهنگ نورالله خادم هدف از اجرای اين طرح را ارتقای سطح ايمنی موتورسواران و ترغيب آنان به استفاده از کلاه ايمنی عنوان کرد و افزود: با اين طرح می توان حوادث و سوانح مربوط به موتور سواران را به حداقل ممکن رساند.

کشف ۱۸ فقره سرقت در ايوان

فرمانده انتظامي شهرستان ايوان از دستگيری سارق حرفه ای توسط کارآگاهان پليس آگاهی شهرستان و کشف ۱۸فقره سرقت خبر داد و گفت: طی ماه های گذشته سرقت های متعدد منزل و قطعات داخل خودرو که در شهرستان ايوان به وقوع پيوست و این موضوع به صورت ويژه در دستور کار اين فرماندهی قرار گرفت.

سرهنگ شهرام امیریان افزود: با تشکيل تيمی مجرب ازکارکنان پليس آگاهی شهرستان و ديگر واحدهاي اجرايی، با تلاش شبانه روزی و تحقيقات گسترده، سارق حرفه ای شناسايی و دستگیر شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ايوان تصريح کرد: در تحقيقات فنی و پليسی به عمل آمده، متهم به ۱۸ فقره سرقت منزل و قطعات داخل خودرو اعتراف کرد.