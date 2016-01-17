۱۷ خانوار مددجوی دهدشتی صاحبخانه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امراله فروزنده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه احداث و خرید خانه برای مددجویان یکی از مهمترین فعالیتهای این نهاد است، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون برای ۱۷ خانواده، مسکن مهر خریداری شده و ۲۳ خانوار از مددجویان روستایی نیز برای خرید و احداث مسکن به بنیاد مسکن معرفی شده اند.

وی افزود: یکی از ضروری ترین نیاز های انسان داشتن مسکن مناسب است که در همین راستا برای مددجویانی که فاقد منزل مسکونی که در شهر دهدشت بصورت اجاره ای زندگی می کرده اند . بر اساس اولویت و داشتن تمامی شرایط شناسایی و به اداره راه و شهرسازی جهت دریافت مسکن از طریق منازل مسکن مهر، معرفی و ثبت نام شدند.



فروزنده افزود: خرید مسکن مهر فقط برای مددجویان شهر دهدشت انجام خواهد شد و برای مددجویانی که در روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر زندگی می کنند نیز از طریق تسهیلات بنیاد مسکن وکمکهای بلا عوض این نهاد، مسکن احداث خواهد شد.

وی تصریح کرد: در راستای پرداخت هزینه این واحدهای مسکونی تا کنون ۵۹۰ میلیون ریال هزینه شده است و مابقی هزینه ها نیز همزمان با پیشرفت کار ساختمانها پرداخت می شود.

فروزنده با بیان اینکه داشتن مسکن یکی از نیازهای اولیه زندگی است، اظهار داشت: مددجویانی که صاحبخانه شدند، مستاجر بوده یا در خانه هایی با کمترین امکانات رفاهی زندگی می کردند.

وی با بیان اینکه مردم همواره در جشنهای نیکوکاری یاریگر نیازمندان هستند، تاکید کرد: نیازمندان و مددجویان همواره به دستان یاریگر همنوعان خود نیاز دارند و مردم ما نوعدوستی خود را در همه عرصه ها به اثبات رسانده اند.