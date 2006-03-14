موسيقي آذري ايران در كشورهاي اروپايي اجرا مي شود

"رحيم شهرياري" خواننده موسيقي ايراني در گفت و گو با خبرنگار موسيقي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب افزود: از روز دوم فروردين ماه تور موسيقي آذري را به همراه گروه موسيقي " آراز" در اروپا برگزار مي كنيم.

وي در مورد برنامه اين اجراها گفت: در روز دوم فروردين در شهر پاريس قطعاتي را اجرا مي كنيم، سپس در روز پنجم اين ماه در شهر كلن آلمان ، ششم فروردين در لاهه هلند و نهم فروردين ماه در برلين آلمان به اجراي موسيقي ايراني وآذري مي پردازيم.

او در مورد قطعات انتخابي براي اجرا دراين كنسرت ها گفت: گلچيني از آخرين آلبوم هايم همچون " گتمه گال"( نرو بمان)،"آقلاما"(گريه نكن)،" مهتابي گجه لر"(شب هاي مهتابي) و " وفاسيز"(بي فا) را اجرا مي كنيم.

شهرياري با اشاره به تركيب گروه موسيقي "آراز" گفت: خوانندگي گروه را من و "حبيب اكبرپور" به عهده داريم و همخوانان گروه "ريما نوزاد" و "شهلا ميلاني" هستند، همچنين "پيمان حميدي" پيانو، "محمد حسين افشاري" ناقاره،"رضا هوشمند" پركاشن،"شهريار صدقي" تار، "حمزه شهرياري" كلارينت و " رابعه زند" قانون - گروه را همراهي مي كنند.