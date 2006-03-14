  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۱۹

نوروز 85

موسيقي آذري ايران در كشورهاي اروپايي اجرا مي شود

موسيقي آذري ايران در كشورهاي اروپايي اجرا مي شود

نوروز امسال رحيم شهرياري موسيقي آذري را در كشورهاي مختلف اروپايي اجرا مي كند.

"رحيم شهرياري" خواننده موسيقي ايراني در گفت و گو با خبرنگار موسيقي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب افزود: از روز دوم فروردين ماه تور موسيقي آذري را به همراه گروه موسيقي " آراز" در اروپا برگزار مي كنيم.

وي در مورد برنامه اين اجراها گفت: در روز دوم فروردين در شهر پاريس قطعاتي را اجرا مي كنيم، سپس در روز پنجم اين ماه در شهر كلن آلمان ، ششم فروردين در لاهه هلند و نهم فروردين ماه در برلين آلمان به اجراي  موسيقي ايراني وآذري مي پردازيم.

او در مورد قطعات انتخابي براي اجرا دراين كنسرت ها گفت: گلچيني از آخرين آلبوم هايم همچون " گتمه گال"( نرو بمان)،"آقلاما"(گريه نكن)،" مهتابي گجه لر"(شب هاي مهتابي) و " وفاسيز"(بي فا) را اجرا مي كنيم.

شهرياري با اشاره به تركيب گروه موسيقي "آراز" گفت: خوانندگي گروه را من و "حبيب اكبرپور" به عهده داريم و همخوانان گروه "ريما نوزاد" و "شهلا ميلاني" هستند، همچنين "پيمان حميدي" پيانو، "محمد حسين افشاري" ناقاره،"رضا هوشمند" پركاشن،"شهريار صدقي" تار، "حمزه شهرياري" كلارينت و " رابعه زند" قانون - گروه را همراهي مي كنند.

کد مطلب 302683

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها