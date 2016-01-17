به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محسن ایزد خواه پیش از ظهر یکشنبه در مراسم معارفه فرمانده یگان حفاظت اداره کل زندانهای همدان در جمع مسئولان ستادی اداره کل زندانهای همدان افزود: اداره کل زندانهای استان همدان جزو ۱۰ استان برتر کشور در امر یگان حفاظت است.
وی بابیان اینکه کمبود نیروهای انتظامی از مشکلات زندانهای سراسر کشور است، افزود: در این خصوص باید بستر مناسبی برای تأمین امنیت برقرار کرد.
وی بابیان اینکه تنها راه مبارزه با این خلأ ساماندهی نیروها، بهکارگیری فرماندهان توجیه در شهرستانها و زندانها و بهکارگیری حضور افراد توجیه شبها در بالای سر مجرمان و مدخلهای ورودی و خروجی است، گفت: در سه موضع حفاظت فیزیکی، نحوه اعزام و بدرقه و آمادگی نیروها باید با همکاری مدیران کل استانها و فرماندهان یگان نسخهای جداگانه را در نظر گرفت.
مدیرکل زندانهای استان همدان نیز در این جلسه گفت: در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی همانگونه از که از نام آن پیداست اجرای مجازات حبس با رویکرد اصلاح و تربیت است.
حسن محمد یاری بابیان اینکه زمانی میتوانیم اقدامات اصلاحی و تربیتی را به نحو احسن در زندانها انجام دهیم که ابتدا مشکلات امنیتی و تأمینی را رفع کنیم، گفت: با این اقدام میتوان در انجام امور اصلاحی و تربیتی گام برداشت.
محمد یاری با اشاره به آیه ۳۲ سوره مائده افزود: اگر بتوانیم این آیه را در یک نفر از زندانیان احصا کنیم برای دنیا و آخرت ما کافی خواهد بود.
انجام ۴۰۰ مورد بازرسی نوبهای و ۳۳۰ مورد بازرسی غیرمترقبه از زندانهای استان
محمد یاری به اقدامات انجامشده یگان حفاظت این اداره کل پرداخت و عنوان کرد: برگزاری جلسههای آموزشی ویژه سربازان وظیفه بهصورت مستمر، انجام ۴۰۰ مورد بازرسی نوبهای و ۳۳۰ مورد بازرسی غیرمترقبه از زندانهای استان و تکمیل تجهیزات و تسلیحات لازم یگان حفاظت با توجه به کمبود اعتبارات لازم از اهم اقدامات انجامشده یگان حفاظت است.
مدیرکل زندانهای همدان در بخش دیگری از سخنان خودپرداخت بهموقع حقوق سربازان وظیفه تا پایان آذرماه سال جاری، انجام رزمایشها و مانورهای یگان حفاظت، تجهیز آسایشگاه سربازان وظیفه و مجهز کردن یگان حفاظت زندان مرکزی همدان، بازداشتگاه و اردوگاه کاردرمانی و حرفهآموزی همدان به دوربین مداربسته را از دیگر اقدامات انجامشده در سال جاری عنوان کرد.
محمد یاری سختگیری و انجام دقیق بازرسیهای اولیه در بدو ورود که منجر به کاهش ورود مواد مخدر و اشیاء ممنوعه به داخل زندانها شده است را نیز از دیگر اقدامات مهم بیان کرد.
وی مشکلات یگان حفاظت زندانهای استان همدان را کمبود اعتبارات، کمبود و کاستیها برای مأموریت اعزام و بدرقه مددجویان و کمبود دوربینهای مداربسته در سایر زندانهای استان همدان عنوان کرد و خواستار رسیدگی از سوی فرمانده یگان حفاظت سازمان زندانهای کشور شد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح همدان نیز در این جلسه با اشاره به کمبود اعتبارات لازم در بخش یگان حفاظت گفت: خوشبختانه در استان همدان پیشرفتهای خوبی حاصلشده و با کمترین اعتبار بیشترین خدمت صورت گرفته است.
رویکرد سازمان زندانها فرهنگی و معنوی است
شهبازی افزود: رویکرد سازمان زندانها در کشور یک رویکرد فرهنگی و معنوی است که در پیادهسازی اهداف به کار میبرد و در این راه نیز موفق بودهاند.
وی با اشاره به رویکرد فرهنگی و معنوی سازمان زندانها ادامه داد : در هر زندانی که گام میگذاریم آثار فرهنگ، ادب و خودسازی و بازسازی روحی را مشاهده میکنیم که این امر در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باعث افتخار است.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح همدان عنوان کرد: تمام افرادی که علیه امنیت، اشخاص و یا مالکیت مشکلدارند در هر شهری در نقطهای به نام زندان جمع میشوند و کار کردن با این افراد و ارائه برنامههای فرهنگی و معنوی لازم برای آنها سخت است اما سازمان زندانها بر این امر سخت غلبه کرده است.
وی با اشاره به بحث آگاهسازی کارکنان یگان حفاظت یادآور شد: در بحث آگاهسازی کارکنان یگان حفاظت کلاسهای آموزشی لازم برای پیشگیری از وقوع جرم انجامگرفته است.
گفتنی است در این جلسه حکم انتصاب سرهنگ بهرام طاووسی بهعنوان فرمانده یگان حفاظت اداره کل زندانهای استان همدان قرائت شد.
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