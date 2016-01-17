برترین های لیگ باشگاهی شطرنج همدان تقدیر شدند

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اختتامیه لیگ باشگاهی استان همدان اظهار داشت: مراسم اختتامیه و توزیع جوایز بیست و یکمین دوره مسابقات لیگ باشگاهی شطرنج همدان، با حضور جمعی از مسئولین استان، مدیرکل ورزش و جوانان استان، استاد احسان قائممقامی و بازیکنان حاضر در این مسابقات برگزار شد.
وی افزود: در این مراسم از سه تیم برتر با اهدای جایزه نقدی، لوح و مدال قهرمانی تقدیر به عمل آمد.
رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره به تیمهای برتر این مسابقات گفت: اداره کل پزشکی قانونی، سازمان صنعت معدن تجارت و تالار وحدت با کسب رتبههای اول تا سوم، برنده جوایز ۱۵، ۱۲ و ۹ میلیون ریالی شدند.
بابایی عنوان کرد: همچنین به نفرات برتر میزهای ششگانه، لوح، مدال قهرمانی و جایزه نقدی ۵۰۰ هزار ریالی اهدا و به نفرات دوم و سوم میزها لوح و مدال قهرمانی، تقدیم شد.
وی بابیان اینکه در این دوره از مسابقات تیمهای کمتری شرکت داشتند، بیان کرد: در سال جاری به دنبال کیفی سازی مسابقات بودیم و کمیت تیمها مدنظر نبود که یکی دیگر از این دلایل کمبود فضای برگزاری مسابقات بود.
رئیس هیئت شطرنج استان همدان عنوان کرد: مسابقات شطرنج قهرمانی باشگاههای همدان با حضور ۱۸ تیم و ۱۰۸ شطرنجباز به داوری هادی حیدریان و جواد زارعی و نیلوفر حیدریان و پگاه مهذب در خانه شطرنج استان همدان برگزار شد.
بابایی با اشاره به برنامه آینده هیئت شطرنج استان همدان گفت: با برنامهریزیهای صورت گرفته در ایام دهه فجر یک دوره مسابقات شطرنج با حضور تمامی شطرنجبازان استان همدان در خانه شطرنج همدان برگزار میشود.
وی یادآور شد: این مسابقات با حضور و دعوت از تمامی شهرستانهای استان همدان برگزار میشود.
