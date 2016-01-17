۲۷ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۰۴

رئیس هیئت شطرنج استان همدان:

برترین های لیگ باشگاهی شطرنج همدان تقدیر شدند

همدان- رئیس هیئت شطرنج استان همدان گفت: مراسم اختتامیه و توزیع جوایز بیست و یکمین دوره مسابقات لیگ باشگاهی شطرنج همدان با حضور استاد احسان قائم‌مقامی برگزار شد.

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اختتامیه لیگ باشگاهی استان همدان اظهار داشت: مراسم اختتامیه و توزیع جوایز بیست و یکمین دوره مسابقات لیگ باشگاهی شطرنج همدان، با حضور جمعی از مسئولین استان، مدیرکل ورزش و جوانان استان، استاد احسان قائم‌مقامی و بازیکنان حاضر در این مسابقات برگزار شد.

وی افزود: در این مراسم از سه تیم برتر با اهدای جایزه نقدی، لوح و مدال قهرمانی تقدیر به عمل آمد.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره به تیم‌های برتر این مسابقات گفت: اداره کل پزشکی قانونی، سازمان صنعت معدن تجارت و تالار وحدت با کسب رتبه‌های اول تا سوم، برنده جوایز ۱۵، ۱۲ و ۹ میلیون ریالی شدند.

بابایی عنوان کرد: همچنین به نفرات برتر میزهای شش‌گانه، لوح، مدال قهرمانی و جایزه نقدی ۵۰۰ هزار ریالی اهدا و به نفرات دوم و سوم میزها لوح و مدال قهرمانی، تقدیم شد.

وی بابیان اینکه در این دوره از مسابقات تیم‌های کمتری شرکت داشتند، بیان کرد: در سال جاری به دنبال کیفی سازی مسابقات بودیم و کمیت تیم‌ها مدنظر نبود که یکی دیگر از این دلایل کمبود فضای برگزاری مسابقات بود.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان عنوان کرد: مسابقات شطرنج قهرمانی باشگاه‌های همدان با حضور ۱۸ تیم و ۱۰۸ شطرنج‌باز به داوری هادی حیدریان و جواد زارعی و نیلوفر حیدریان و پگاه مهذب در خانه شطرنج استان همدان برگزار شد.

بابایی با اشاره به برنامه آینده هیئت شطرنج استان همدان گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در ایام‌ دهه فجر یک دوره مسابقات شطرنج با حضور تمامی شطرنج‌بازان استان همدان در خانه شطرنج همدان برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: این مسابقات با حضور و دعوت از تمامی شهرستان‌های استان همدان برگزار می‌شود.

