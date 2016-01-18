مهراب فرجی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک هزار و ۴۰۰ نفر در تولید عسل در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند، عنوان کرد: این تعداد فعال در بخش پرورش زنبور عسل و تولید فراورده های این بخش دارای ۱۷۰ هزار کندو عسل هستند.

وی عنوان کرد: هم اکنون پرورش دهندگان زنبور عسل استان چهارمحال و بختیاری عسل، دانه گرده، ژله سلطنتی، موم و... تولید می کنند.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: عسل تولیدی چهارمحال و بختیاری به واسطه بهره گیری از مراتع سرسبز و مملو از گیاهان دارویی از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی اظهار داشت: عسل تولیدی چهارمحال و بختیاری بازار پسندی بالایی در میان دیگر تولیدات عسل مناطق مختلف کشور دارد.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: زمینه توسعه و پرورش زنبور عسل در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد.