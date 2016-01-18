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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۹:۴۲

در چهارمحال و بختیاری؛

۱۴۰۰ نفر در پرورش زنبور عسل فعالیت می‌کنند

۱۴۰۰ نفر در پرورش زنبور عسل فعالیت می‌کنند

شهرکرد - معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از فعالیت یک هزار و ۴۰۰ نفر در پرورش زنبور عسل در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

مهراب فرجی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک هزار و ۴۰۰ نفر در تولید عسل در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند، عنوان کرد: این تعداد فعال در بخش پرورش زنبور عسل و تولید فراورده های این بخش دارای ۱۷۰ هزار کندو عسل هستند.

وی عنوان کرد: هم اکنون پرورش دهندگان زنبور عسل استان چهارمحال و بختیاری عسل، دانه گرده، ژله سلطنتی، موم و... تولید می کنند.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: عسل تولیدی چهارمحال و بختیاری به واسطه بهره گیری از مراتع سرسبز و مملو از گیاهان دارویی از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی اظهار داشت: عسل تولیدی چهارمحال و بختیاری بازار پسندی بالایی در میان دیگر تولیدات عسل مناطق مختلف کشور دارد.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: زمینه توسعه و پرورش زنبور عسل در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

کد مطلب 3026870

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