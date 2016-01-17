نفرات برتر تیم دو و میدانی استان قزوین مشخص شدند

غلامرضا سعادت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت ها ی انتخابی تیم های مردان و زنان استان برای شرکت در رقابت های داخل سالن قهرمانی کشور روز گذشته با شرکت ۶۰ دونده در ورزشگاه معلم قزوین برگزار شد.

وی افزود: دربخش آقایان محمدرضا فرهاد و سینا طاهرخانی، محمدرضا رحمانی، سعید آقالر، علی رستمی، محمدرضا نجفیان، مهدی رحمانی، رضا دو دانگه، نجفیان و آقالر نفرات برتر تیم استان را در مواد ده گانه تشکیل می دهند.

دبیر هیئت دوومیدانی استان قزوین گفت: در بخش بانوان شهلا محمودی، عارفه خورند، زهرا پاریاد، الهام زینعلی و معصومه رضا حیدری هم به عنوان تیم استان در رقابت های داخل سالن شرکت می کنند.

سعادت بیان کرد: میکائیل کاکاوند و جمیل سعادت به عنوان مربی و سرپرست تیم آقایان و مینا سعادت به همراه زهرا جعفرآ بادی به عنوان مربی و سرپرست تیم بانوان را در این رقابت ها همراهی می کنند.

رقابت های دو و میدانی قهرمانی کشور داخل سالن روزهای پنجشنبه وجمعه اول ودوم بهمن در ورزشگاه آفتاب انقلاب صبح در بخش بانوان و بعدازظهر در بخش آقایان برگزار می شود.